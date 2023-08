Een Stief Kwartiertje: Omleidingen

Regelmatig hebben we omleidingen nodig om verder te komen in dit leven, maar voor veel mensen is het lastig andere wegen te volgen. We willen snel van A naar B en niet over C. Omleidingen zorgen nu enige tijd voor onrust aan de Veluwezoom. De provincie onderwerpt de komende weken de N348 vanaf de sluis in Dieren tot aan de grote rotonde in Brummen aan groot onderhoud. Als het allemaal klaar is in het volgend voorjaar dan mogen we in Spankeren nog maar 50 km rijden, worden automobilisten die uit de bocht vliegen in Leuvenheim geacht hun auto in het weiland te parkeren en niet tegen een woonhuis en kunnen Brummenaren weer rustig slapen dankzij het veronderstelde geluidsarme asfalt langs hun dorp. Het project verloopt in 2 fasen vanaf deze week tot oktober en volgend voorjaar nog een aantal weken. De weg wordt druk bereden, dus slijt ook hard; de opzet is dat er ook sleet komt op de (te) hardrijders, maar dat lijkt een illusie.

Heel veel mensen hebben tegenwoordig een auto en dan is de neiging om daarin ook te gaan rijden onafwendbaar. De vooronderstelling dat na de coronaperiode het autoverkeer zou afnemen o.a. doordat meer mensen meer dagen thuis zouden werken en dat we meer doordrongen zouden zijn van het milieueffect door het gebruik van de auto, is inmiddels keihard gelogenstraft. Na corona konden we weer losgaan, weg met het verleden, corona bestaat niet meer, alles mag weer. Inmiddels weten we dat het drukker op de wegen is dan voor corona, mede doordat het aantal busdiensten is teruggebracht, de treinen boordevol zijn en de treinkaartjes almaar duurder worden en dat maakt de auto alleen maar populairder. Fietsen is voor geëlektrificeerde pensionado’s bij mooi weer.

Meer weggebruik betekent meer slijtage, dus meer onderhoud. Er wordt veel geklaagd over al die werkzaamheden met al die omleidingen die we zo graag willen vermijden. Automobilisten zoeken altijd de gemakkelijkste weg om van A naar B te gaan en daarmee begint de psychologische oorlogsvoering tussen de provinciale en gemeentelijke overheid en de automobilist. De omleidingen zijn het steekspel tussen de strijders. Iedereen die omgeving goed op het netvlies heeft staan kent de sluiproutes, die nooit afgesloten kunnen worden omdat huizen en bedrijven bereikbaar moeten zijn. De mensen die aan de rustige buitenwegen wonen zullen het merken, want het achterland wordt voorland, al is het achterland daar niet geschikt voor.

De auto is nog steeds het meest populaire vervoersmiddel, voor sommigen ook nog hun statussymbool. We weten inmiddels dat auto’s veel milieuschade veroorzaken, maar gedragsverandering is een moeizaam proces, dat we liever niet aangaan, dus rijden we toch maar om. De auto is nog steeds de heilige koe, waarover ook een psychologische oorlogsvoering woedt.

We zouden in dit landje minder koeien moeten hebben, althans als we het stikstofprobleem willen aanpakken. Dat geldt voor de soort op 4 poten en voor de heilige op 4 wielen. De koeien stoten al poepend methaan uit dat 25 keer sterker is dan CO2. Omgerekend stoot de koe twee keer zoveel CO2 uit dan de gemiddelde auto. Beide zijn ze echter zodanig onderdeel geworden van onze identiteit dat afstand ervan doen tot een volksopstand zal leiden; het zijn immers symbolen van onze consumptiemaatschappij. De koe en de auto moeten schoner; er wordt aan gewerkt, maar dat is vooralsnog niet genoeg. We hebben dus meer omleidingen nodig om verder te komen in ons leven, niet alleen praktische, vooral morele.

Desiderius Antidotum