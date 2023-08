Een Stief Kwartiertje: Het goede leven

Verleden week was mijn stukje over de vele onderzoeken in dit landje nog niet op uw deurmat gevallen of het volgende onderzoek, waar u en ik aan onderworpen zijn zonder dat we het in de gaten hadden, kwam binnen. Normaliter zou ik er geen aandacht aan schenken, ware het niet dat het over ons leven aan de Veluwezoom gaat en dat nog wel in brede zin. Het betreft onze brede welvaart, waarbij niet alleen gekeken is naar de economische factoren, zoals werkloosheid en inkomen, maar ook naar zogenaamde ‘softe’ factoren, zoals criminaliteit (hoezo soft?), de hoeveelheid groen en de sociale samenhang. Kortom, ons leven is onderzocht en uitgevent per gemeente, alles onder het veelzeggende motto: het goede leven. Een gemeente kan maximaal 34 punten scoren, dat is de opperste staat van geluk. Om het u gemakkelijk te maken heb ik de regio doorgespit en kan ik u laten weten hoe gelukkig u bent in verhouding tot de buren.

Voor de goede orde: het landelijk gemiddelde ligt op 16,5 punten en de gemiddelde gemeente in Gelderland komt op 17,4 punten, dus dat moet u op voorhand enigszins geruststellen.

Rozendaal zit bij de beste van het land met een score van 19,2 punten. Het is er groen, veilig en gezond en men is er tevreden met een doorsneevermogen (…). De buren uit Rheden daarentegen scoren maar 11,3 punten, dus ver onder het landelijk gemiddelde en dat na 450 jaar werken aan een gelukzalig voortbestaan. Desondanks voelt men zich er veilig vanwege het beperkte aantal delicten en een lage CO2-uitstoot. Hoe ze dat per inwoner meten zou ik nog eens nader willen onderzoeken. In Doesburg is het niet veel beter; daar eindigt men uiteindelijk op 12,0 punten, maar de gemiddelde schuld is er betrekkelijk laag en men heeft nog steeds vertrouwen in de instituties. Welke staat er niet bij, maar het zal de gemeente goed doen.

Bronckhorst scoort heel goed met 20,4 punten, vooral door de kleine afstand tot de basisschool en het café. Tja en dat in zo’n klein dorp? Men woont er tevreden en veilig met een beperkte fijnstofuitstoot. Brummen eindigt ook boven het gemiddelde met 18,1 punten, wat waarschijnlijk tot een bescheiden polonaise in de raadzaal zal leiden. De tevredenheidsfactoren door het CBS genoemd zijn dezelfde als bij Bronckhorst, behalve de afstand tot de school. De bouwplannen worden vast bijgesteld.

In Loenen wordt wel onder het gemiddelde gescoord met 15,4 punten, maar dat wordt kennelijk veroorzaakt door Apeldoorn waar Loenen onder valt. Loenenaren zullen zelf vinden dat ze op een hoger niveau zitten, maar door de fijnstofuitstoot van de N786 in het dorp zal het gelukniveau enigszins getemperd worden, helemaal nu de bloembakken niet gevuld zijn. Op de eerste moandag van augustus scoren ze hoog en dat doen de Beekbergers op donderdagaovond op de Veluwse markt en de Velpenaren overdag. Alle kleine dorpen en buurtschappen zullen zeker beter of slechter scoren dan het gemiddelde van de gemeente waar ze onder vallen. Het is maar wat er gemeten wordt.

Gelukkig relativeert het CBS alle scores die tegenvallen, want niet alles valt onder ‘het goede leven’, waardoor de betrekkelijkheid van het onderzoek schrijnend helder wordt. Een goed inkomen zegt niet alles en de waarden waaraan mensen hechten en van waaruit ze leven zijn belangrijk en dat wordt niet meegenomen. Wat mij betreft gooit u dit stuk maar bij het oud papier. Dat levert een goede score op voor uw gemoedstoestand.

Desiderius Antidotum