Drie grote zomerfestijnen voor kinderen

GEM.RHEDEN – Speciaal voor alle kinderen in de gemeente Rheden zijn er deze zomer drie grote zomerfestijnen met allerlei activiteiten. Daarnaast staan onder andere ook american sports en lasergamen op het programma.

De zomerfestijnen zijn middagen met storm-spelbanen, drones laten vliegen, VR wereld bouwen, talentenjacht en nog veel meer. Het zomerfestijn is op woensdag 9 augustus in De Poort in Velp, op vrijdag 18 augustus bij de bibliotheek in Dieren en op dinsdag 22 augustus op het sportveld van korfbalvereniging Rheko en in Rheden. De festijnen duren van 13.00 en 16.00 uur. Deelname is gratis, inclusief een bijzonder hapje en drankje.

Naast deze zomerfestijnen organiseert de bibliotheek samen met Sport in Rheden en Incluzio ook nog een middag American Sports. Dit is op dinsdag 15 augustus, van 13.30 tot 14.30 uur op het veldje aan het Koningsland. Op het programma staan sporten die in Amerika helemaal in zijn, zoals urban sports, freerunning, bootcamp en stuntsteppen. Op donderdag 17 augustus kunnen jongeren tussen 9.45 en 10.45 uur in de Hangmat in Rheden meedoen met lasergamen. Deelname is gratis, maar aanmelden voor deze twee activiteiten is verplicht. Dit kan op rhedenontdekt.nl.

De gemeente Rheden organiseert samen met Bibliotheek Veluwezoom, RiQQ, Sport en Rheden en Incluzio voor elke vakantie gratis activiteiten in het kader van Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma is in het leven geroepen om de jongeren te ondersteunen en de achterstanden na de coronatijd te verminderen. Kinderen en jongeren hebben geleden onder de coronacrisis van de afgelopen twee jaar. Dit is terug te zien in hun fysieke leefstijl, mentaal welbevinden, sociaal en schoolresultaten.

