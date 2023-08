Dorpsfeest Rheden krijgt vier themapleinen

RHEDEN – Kunst bij de dorpskerk, historie en ambachten tegenover de markt en activiteiten voor jong en oud op het Meester B. van Leeuwenplein en De Klaproos opent haar deuren. Het dorpsfeest van Rheden op zaterdag 7 oktober krijgt vier themapleinen en er is voor iedereen iets te doen.

Het plein rond de Dorpskerk wordt een Montmartre ‘petit’. Er komen kraampjes waar kunstenaars uit het dorp hun werk laten zien en live tekenen en schrijven. Een draaiorgel en optredens van muzikanten maken de sfeer compleet. Leideke Steur is een van de kunstenaars en doet aan ‘Urban Sketching’. Dat is een kunstvorm waarbij de tekenaar tekent wat hij of zij ziet. Vaak is dat het dagelijkse leven om hem heen: het openbaar vervoer, op school, in de pauze van het werk, op een terrasje of een straatbeeld. Leideke gaat de dorpskerk in stukjes tekenen en nodigt mensen uit om daaraan mee te tekenen.

Op het plein tegenover de zaterdagmarkt komt muziek. Daarnaast staat hier alles in het teken van vroeger’ ambachten als vlas en wol spinnen, imkeren, handwerk en middeleeuwse muziek op zelfgemaakte instrumenten. Mark Peels uit Rheden is helmsmid en neemt zijn helmenverzameling mee . Hij laat zien hoe ze in de middeleeuwen helmen, ketels en harnasdelen maakten.

Wie graag in actie komt, kan terecht op het Meester B. van Leeuwenplein: basketballen, hiphoppen, freerunnen, een workshop trommelen, een hoepel maken en historische kennis over het dorp testen in de quiz. Voor kinderen van 3 tot 8 is er een spetterend clownsoptreden. Hiphop wordt verzorgd door Indy van Wanroy, streetdancetalent uit Rheden. Sinds haar zesde staat haar leven in het teken van dans. In 2022 werd ze met haar dansgroep tweede op de EK en WK Urban Dance.

De klaproostoer gaat langs de drie bewoners van ‘De Klaproos’ aan de Korenbloemstraat 21 in Rheden. KunstLokaal AFF zet de deuren open van het atelier. Je kunt hier een tentoonstelling van eigen werk zien. IVN Oost-Veluwezoom werkt bij jong en oud de verwondering over natuur. Kinderen en volwassenen kunnen knutselen en spelen met elementen uit de natuur. Toneelvereniging De Rhederijckers geeft kijkje achter de schermen.

Alle pleinen zijn gevuld met activiteiten van en door mensen uit het dorp Rheden. Inwoners die ook iets willen laten zien of doen, kunnen zich via dorpsfeestrheden450@gmail.com melden bij de organisatie.

Foto: Leideke Steur