BEEKBERGEN – Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de negende keer een cursus Bijbels Hebreeuws. De cursus heeft vaste grond onder de voet gekregen in Beekbergen. De cursus van 2 x 10 lessen wordt gehouden in het gebouw van de hervormde gemeente (Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen, schijn tegenover de kerk, aan de andere zijde van de Dorpstraat) en wel op woensdagavonden van 19.00 tot 20.00.

De cursus van 20 lessen van een uur kost 80 euro en begint op 13 september. Er is geen les op 18 oktober vanwege de herfstvakantie en ook niet op 1 november vanwege de dankdag voor gewas en arbeid. In januari 2024 is de eerste les gepland op 10 januari.

Deelnemers aan de vorige cursussen gaan één keer per twee weken verder met bestuderen van de onregelmatige werkwoorden en met het lezen van Bijbelteksten (groep B). Deze groep komt samen op woensdag van acht uur tot half tien. Data: 20 september, 4 oktober, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december. Als een les uitvalt, wordt deze later ingehaald. Deze cursus kost 56 euro, 28 euro in september, en 28 euro in januari.

Verder is een groep die één keer per maand samenkomt om Hebreeuwse teksten uit het Oude Testament te lezen (aan de hand van de efemeriden van Piet van Midden), groep C. Deze groep verdiept zich ook in de syntaxis van het Hebreeuws. Groep C komt samen op vrijdag in het Hoogepad en wel van 10.00 uur tot 11.30 uur. We gaan zoveel mogelijk uit van de “laatste vrijdag van de maand”. In maart 2024 wordt de les gehouden op 22 maart omdat het op 29 maart Goede Vrijdag is. Wie al enige kennis van het Hebreeuws heeft kan bij groep B en/of groep C aansluiten. Nadere informatie is te verkrijgen bij ds. Jan Lammers.

Speciale naam

Er is ook een speciale naam bedacht voor de cursus en wel BAAQA HAARIEM. Dat is Beekbergen in het Hebreeuws. HAARIEM is het woord voor bergen. BAAQA betekent “bikken”. “Beek” in “Beekbergen” hangt samen met het bikken van ijzererts in vroeger tijden in deze regio. En “bergen” slaat op de “bergen met afval” die dit bikken met zich meebracht. De Zwarte Bergweg in Lieren en de Smittenberg in Beekbergen zijn namen die daaraan nog herinneren. Ook de namen “Voskuilen” en “Wolfskuilen” van straten in Lieren lijken hiermee te maken te hebben

Opgeven (het liefst per e-mail) bij ds. Jan Lammers: jan@jrlammers.nl of via 055- 8441679, 06-4032 7109.