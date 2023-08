Business & Shopping: Voor nu en Later wil mensen ontzorgen

ARNHEM – ‘Wanneer het er echt toe doet, dan zijn wij er voor u’, stelt de Stichting Voor nu en Later. De stichting is opgericht in 2021 door John Jansen. In zijn werk bij NAbij, dat hij in 2014 heeft opgericht, komt hij veel mensen tegen die geen of niet voldoende netwerk hebben om op terug te vallen. Zij kunnen terecht bij Stichting voor nu en Later.

Vanuit NAbij worden mensen in de laatste levensfase ondersteund. Mensen die weten niet lang meer te leven te hebben, kunnen terugvallen op de vrijwillige ondersteuning van NAbij. Er bleek al snel een andere behoefte van mensen die nagenoeg niemand om zich heen hebben. Want wie zorgt er voor de praktische zaken bij een ziekenhuisopname, wie zorgt er voor de huisdieren en wie vertegenwoordigt hen als zij dat zelf niet meer kunnen? Mensen kunnen dan in deze situatie een beroep doen op Stichting Voor nu en Later.

Naast praktische ondersteuning kan deze stichting optreden als wettelijke vertegenwoordiger, alle belangen behartigen en de wensen van de betrokkene vervullen. Maar Voor nu en Later kan ook fungeren als eerste contactpersoon bij een eventuele opname. Door alles goed af te spreken en wettelijk vast te leggen, kan de stichting mensen bijstaan die zelf niet voldoende netwerk hebben. In een latere fase kan Voor nu en Later als testamentair executeur optreden om er ook na het leven voor te zorgen dat alles netjes en conform wens wordt afgehandeld.

Er zijn kosten verbonden aan de ondersteuning van Voor nu en Later. Deze bestaan uit een kleine eigen bijdrage en kosten voor het testament/levenstestament bij de notaris. Mensen die niet beschikken over voldoende financiële middelen om de belangrijke zaken te regelen, kunnen toch bij de stichting aankloppen. “We kijken samen naar een oplossing”, aldus John Jansen.

Inmiddels heeft Annelies van Amersvoort de Stichting versterkt. Annelies is bekend in het sociale maatschappelijke domein en samen met John vormt zij de drijvende kracht achter de Stichting.

Voor nu en Later is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur bereikbaar via 026-2340235.

svnel.nl