Business & Shopping: Gezond oud worden met sporten in de buitenlucht

RHEDEN – Goed voor je lijf zorgen, is belangrijk om fit te blijven. Juist als je wat ouder wordt. Sinds eind januari biedt Gezond Oud buitensport voor 60-plussers aan op de Posbank bij Rheden. “De trainingen richten zich op alles wat belangrijk is als je ouder wordt”, zegt oprichter Esther Zoetmulder.

“We gaan lekker actief bootcampen, maar wel op een verantwoorde en op de doelgroep afgestemde manier. We zijn gespecialiseerd in sporten met 60-plussers en zijn bekend met alles dat komt kijken bij ouder worden”, legt Zoetmulder uit.

In een training wordt gewerkt aan kracht en conditie. “We doen altijd spierversterkende oefeningen, meestal met een elastiek, waarbij we verschillende spiergroepen trainen. Ook doen we altijd cardio oefeningen om aan de conditie te werken. Daarnaast werken we aan balans en doen we regelmatig cognitieve fitness, waarbij hoofd en lijf moeten samenwerken en je moet schakelen tussen denken en doen.”

Het programma van Gezond Oud is nadrukkelijk niet gericht op de groei van spiermassa, maar op behoud. “Ons doel is dat je kunt blijven doen wat je altijd deed. Onze training is dan ook gericht op de functionele spiergroepen. Zodat je een lange wandeling kunt blijven maken, de trap op kan lopen en de boodschappen kan blijven tillen.”

Gezond Oud traint elke woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur op de Posbank. Buiten trainen was een bewuste keuze. Ten eerste zorgt het daglicht voor de aanmaak van vitamine D en heeft het groen van de omgeving een rustgevende werking. “Daarnaast zorgt de oneffen ondergrond er voor dat je onbewust al met je balans bezig bent”, zegt Zoetmulder. De training gaat altijd door, weer of geen weer. “In de zomer nemen we vaker pauze en zoeken we de schaduw op, in de winter doen we een langere warming up en blijven we in beweging.”

Het sociale aspect is belangrijk bij Gezond Oud. “Vaak als je ouder wordt, neemt ook je sociale netwerk af. Bijvoorbeeld doordat je stopt met werken”, legt Zoetmulder uit. “Samen sporten geeft een routine in je week en je maakt deel uit van een gezellige groep actieve 60-plussers.” De groep bestaat uit maximaal zestien sporters, zodat persoonlijke begeleiding kan worden gegeven. Is er meer belangstelling, dan wordt op een ander tijdstip gestart met een tweede groep.

E. Zoetmulder, 06-53837045; gezondoud.nl