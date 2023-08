Business & Shopping: Driewieldag bij Fietspechpas in Dieren

DIEREN – Een groot deel van de Nederlanders heeft fietsen als hobby en is in het bezit van een elektrische fiets. Fietsen is voor veel mensen belangrijk om lekker in beweging te blijven. Uit onderzoek is echter gebleken dat het aantal (eenzijdige) fietsongevallen fors is toegenomen. Op- en afstappen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Steeds meer mensen kiezen er daarom voor om hun bestaande fiets om te laten bouwen tot een stabiele driewielfiets. Op deze manier kunnen zij de fiets behouden waaraan ze zo gehecht zijn en tegelijkertijd toch veilig op pad en lekker zelfstandig in beweging blijven.

Bij Fietspechpas in Dieren heeft men veel ervaring met aangepast fietsen, zij zijn dealer van de unieke Tworby ombouwmodule. Deze module maakt het mogelijk om van vrijwel elke tweewieler een stabiele driewieler te maken. Belangstellenden kunnen op afspraak altijd bij Fietspechpas terecht om de mogelijkheden te bespreken en een proefrit te maken op de demofiets. Op woensdag 16 augustus is er, in samenwerking met Tworby, van 10.00 tot 13.00 uur een driewieldag bij Fietspechpas aan de Rinaldostraat 2 in Dieren. Aanmelden voor de driewieldag is niet nodig, voor koffie en thee wordt gezorgd.