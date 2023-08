Bewoners van Hart van Beinum komen met nieuwe actie tegen hoogbouw

DOESBURG – Een aantal centrum bewoners van Beinum komt opnieuw in actie om de geplande hoogbouw in de wijk te stoppen. Onlangs stuurden zij een noodoproep, die ondertekend werd door 133 buurtbewoners, naar de Doesburgse gemeenteraad. De boodschap is helder: “Wij eisen dat er geen hoogbouw komt en dat de vijver en speelvelden blijven.”

De gemeenteraad van Doesburg stemde in juli in met de plannen voor het Hart van Beinum. In deze stedenbouwkundige plannen is opgenomen dat nieuwbouw in de wijk de basis niet hoger mag worden dan drie tot vier woonlagen. Een enkel accent van maximaal zes bouwlagen is denkbaar, mits hierbij voldoende aandacht is voor extra groen, ontmoeten en privacy bij bestaande woningen. Het besluit is een doorn is het oog van een groep bewoners van Beinum. Zij verzetten zich al geruime tijd tegen de komst van hoogbouw in hun wijk. Zij vrezen het verdwijnen van de vijver, groen en speelplaatsen in de wijk.

“De hoogbouw komt op plekken waar nu de supermarkt, vijver en de speelplaatsen zijn. Dus midden in de kring van de laagbouw van onze eengezinswoningen”, laten de boze inwoners weten in een brief die verstuurd is aan de gemeenteraad. 133 Bewoners ondersteunen het standpunt en ondertekenden de brief.

Ook zijn de bewoners boos over de communicatie van de gemeente. Tijdens een informatieavond op 15 april kregen de bewoners een plan te zien voor de wijk. Hoogbouw met veertig appartementen, op de getoonde schetsen stond de sporthal nog wel en volgens de bewoners werd het idee gewekt dat deze ook zou blijven staan. “Maar nu heeft de gemeenteraad op 5 juli besloten dat de sporthal toch gesloopt gaat worden om daar eveneens woningen te kunnen bouwen. Wij centrumbewoners kregen dus niet de juiste informatie.”De bewoners zijn dan ook van menig dat het stedenbouwkundige uitgangspunt van het centrum van Beinum niet meer klopt. “Door het verdwijnen van de sporthal ontstaan nieuwe mogelijkheden door het veel grotere oppervlak dat voor woningen beschikbaar is”, aldus de bewoners.