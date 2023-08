Beekbergen kijkt terug op prachtig paardensportevenement

BEEKBERGEN – De 34e editie van het Paardenspektakel, dat werd gehouden van 27 tot en met 30 juli in Beekbergen, zit erop. Onder wisselende weersomstandigheden was het een evenement met sport van het hoogste niveau en een wedstrijd die tot het laatste moment spannend was.

Naast de internationale competitie werd er ook gestreden om de Nationale titels bij de paramenners en de vierspannen. Francisca den Elzen zette de kroon op haar wedstrijdcarrière door haar laatste wedstrijd af te sluiten als Nederlands kampioene. Ze was de beste van haar landgenoten in alle drie de wedstrijdonderdelen en won overtuigend met een foutloze vaardigheidsproef. In de internationale competitie werd ze tweede. Regerend wereldkampioene Tracey Bowman bleef Francisca daarin voor dankzij een iets betere dressuurscore.

Chardon

Bram Chardon prolongeerde zijn titel bij de vierspannen. “Het was geen foutloos weekend. In de dressuur had mijn rechter voorpaard wat spanning en dat heeft me punten gekost”, vertelt hij. “In de marathon had ik teveel ballen en had mijn rechter achterpaard wat moeite met de omstandigheden. Ik had het vertrouwen dat ik in de vaardigheid foutloos kon rijden en dan is het mooi dat de concurrentie de druk flink opvoert.” Chardon reed inderdaad een foutloze vaardigheid en pakte daarmee ook een tweede plaats in het internationale klassement. Dat werd overtuigend gewonnen door regerend wereldkampioen Boyd Exell. Hij was niet alleen foutloos in de vaardigheid, maar ook superieur in dressuur en marathon.

De foutloze vaardigheidsproef van Glenn Geerts bracht het Belgisch team de overwinning in de landenwedstrijd. Daarin werd Nederland tweede. De strijd tussen de vijf deelnemende naties was enorm spannend. Australië was oppermachtig in de dressuur, Frankrijk het sterkst in de marathon en België sloeg na een sterke marathon toe in de vaardigheid.

Martin Hölle

In de tweespanrubriek won regerend wereldkampioen Martin Hölle de wedstrijd. Hij was in de wedstrijd een klasse apart. De tweede prijs ging naar Dennis Schneiders dankzij een foutloze vaardigheid en de winst in de marathon. Beste Nederlander was Ewoud Boom. Met slechts één afgeworpen balletje in de afsluitende vaardigheidsproef werd hij derde in de eindrangschikking. Voor de tweede keer won hij daarmee de prijs voor de beste Nederlandse tweespanrijder, de Van Tergouw Plaquette.

Nico Calis

Tuigpaarden mogen op het Paardenspektakel niet ontbreken. Daarom kwamen de beste Nederlandse tuigpaarden in Beekbergen aan start in een wedstrijd om de Bertus van Tergouw Bokaal. Juryleden Boyd Exell, Martin Hölle en Bertus van Tergouw waren het er snel over eens dat Emaire (v. Manno), gereden door Nico Calis de absolute uitblinker was. In de ereronde nam Exell zelf de leidsel ter hand. “Dit paard voelt zo licht aan en doet het vanzelf”, was zijn commentaar na de ereronde. Als grote verrassing kwam de 24-jarige Talos de ring binnen. Het vroegere succespaard van Mieke van Tergouw werd aan de hand voorgesteld. Zijn leeftijd is hem niet aan te zien en hij showde als vanouds.

Volgend jaar

Ondanks het wisselvallige weer kwam er veel publiek naar Beekbergen. Onder de ongeveer twintigduizend bezoekers waren natuurlijk veel menliefhebbers om de wedstrijd te volgen. Maar ook veel dagjesmensen, toeristen en bezoekers uit de omgeving namen een kijkje. De organisatie kijkt alweer vooruit naar de volgende editie, die wordt gehouden van 25 tot en met 28 juli 2024.

Foto: Wilco van Driessen

Bram Chardon in de vaardigheidsproef