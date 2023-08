Basisschool De Poort in Loenen gaat eeuwfeest vieren

LOENEN – Het jaar 2024 wordt een bijzonder jaar voor de R.K. basisschool De Poort in Loenen. Dan wordt het heugelijke feit gevierd dat de school 100 jaar bestaat. Op 1 september 1924 werd de school na een lange voorbereiding feestelijk geopend. De Ouderraad en het team van KBS De Poort willen het eeuwfeest graag groots vieren.

Om ervoor te zorgen dat deze mijlpaal een groot succes wordt, wil de school graag een werkgroep oprichten die zich bezighoudt met de organisatie van de viering van het 100-jarig bestaan. Het is de wens om niet alleen leden van de ouderraad en het team te betrekken, maar ook ouders/verzorgers van de school of andere geïnteresseerden uit het dorp. Zij nodigen dan ook andere belangstellenden uit om deel te nemen aan de werkgroep. Samen kunnen zij een onvergetelijke dag creëren die de rijke geschiedenis van deze school en de betrokkenheid van de school met het dorp weerspiegelt.

Wie enthousiast is en graag deel wil uitmaken van deze werkgroep, kan een e-mail sturen naar de ouderraad via ouderraadkbsdepoort@gmail.com of contact opnemen met Judith Arendsen, voorzitter van de Ouderraad, 06-51514997. Er wordt een eerste bijeenkomst gepland in september, waar men de ideeën en suggesties van alle betrokkenen willen verzamelen. Daarna worden gezamenlijk festiviteiten en activiteiten gepland die passen bij het jubileum.

In 1999 werd het 75-jarig bestaan van deze school, die toen nog Aloysiuspoort heette, maar bij de opening R.K. St. Aloysiusschool genoemd werd, groots gevierd. Door Adriaan Klomp, René Beeking en Wil Meurs werd toen een fraai herinneringsboek samengesteld over de rijke geschiedenis van de school met veel informatie en foto’s. Ook was er toen een groots opgezette reünie met honderden belangstellenden en groot feest voor de kinderen.

Een plaatje uit de beginjaren van de R.K. lagere school in Loenen, met schoolhoofd meester F. Trommelen (links) en twee leerkrachten