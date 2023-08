Autoverzekering in Gelderland het duurste van alle provincies

(Dit is een gesponsord artikel) Inwoners van Gelderland zijn van alle Nederlanders gemiddeld het duurste uit voor hun autoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. In Gelderland lag de gemiddelde premie voor een autoverzekering in het eerste halfjaar van 2023 op 78,27 euro per maand. De gemiddelde Nederlander betaalde in die periode 72,09 euro per maand voor een autoverzekering.

Dat de autoverzekeringen in Gelderland zo duur zijn geworden, komt vooral doordat er meer autodiefstallen plaatsvinden in de provincie. “Om te bepalen hoeveel premie je moet betalen voor je autoverzekering kijken autoverzekeraars ook naar de kans op schade in de regio je woont en bijvoorbeeld ook naar het aantal autodiefstallen”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.

In 2022 vonden volgens het Centraal Bureau van de Statistiek in Gelderland al 11,6 procent meer autodiefstallen plaats dan in 2021. Uit cijfers van de Politie blijkt daarnaast ook nog eens dat het aantal dieftallen van voertuigen (niet specifiek auto’s) in januari t/m juni 2023 22,5 procent hoger lag dan in dezelfde periode in 2022.

Grote verschillen premie autoverzekering tussen steden

Overigens zijn er binnen de provincie Gelderland ook grote verschillen tussen steden. Zo betaalde inwoners van Arnhem in januari tot en met juni 2023 gemiddeld 88,60 euro per maand en Nijmegenaren 64,48 euro per maand.

Autoverzekering in Gelderland kan veel goedkoper

“Waar je woont maakt dus veel verschil voor de premie van je autoverzekering”, zegt Bulthuis. “Maar je gaat natuurlijk niet verhuizen alleen om de premie van je autoverzekering te verlagen. Gelukkig zijn er gemakkelijkere manieren om te besparen op je autoverzekering. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering voor je auto is op hetzelfde adres al snel een paar honderd euro per jaar. Je autoverzekering vergelijken en de goedkoopste en beste autoverzekering voor jouw situatie kiezen, bespaart je direct een hoop geld.”