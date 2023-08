Achterhoekse productbeleving op de (menu)kaart

GEM. BRONCKHORST – Inwoners van de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen willen graag meer lokale producten kopen. Dat blijkt uit onderzoek van Moventem. Om mensen over de streep te trekken gaan de drie gemeenten de afzet van lokale producten vergroten. Hierbij werken ze samen met een aantal deskundige partijen, zoals Achterhoek Toerisme, Slow Food Achterhoek en Happyland.

Bijna 90 procent van de deelnemers aan het onderzoek koopt wel eens lokale producten uit de gemeente of regio. Dat gaat dan vaak om eieren, groente en fruit. Deze lokale producten worden meestal gekocht bij de boerderijwinkel (52 procent), de supermarkt (47 procent) of bij de bakker (49 procent). Als de keuze er is, koopt men het liefst in de specialiteitenwinkel, zoals kaas- of delicatessenwinkel. Men koopt vooral lokaal voor dagelijks gebruik, als cadeau of voor de afwisseling. Belangrijke redenen voor het kopen van lokale producten zijn de kwaliteit, smaak en versheid van het product. Maar ook worden betrouwbare informatie over het product, dierenwelzijn en milieuvriendelijk erg belangrijk gevonden.

Argumenten om wel of meer lokaal te gaan kopen zijn een betere beschikbaarheid van lokale producten (in supermarkt, op meer verkooppunten, groter lokaal aanbod per verkooppunt) en een lagere prijs. Ongeveer de helft van de respondenten is geïnteresseerd in meer informatie over lokale producten en producenten. Vooral informatie over productie- en verkooplocaties, nieuws en acties wil men graag ontvangen.

Met ‘De Achterhoekse Productbeleving’ werken deelnemende organisaties samen met lokale ondernemers nieuwe creatieve ideeën uit. Zo wil Achterhoek Toerisme voedselevenementen in de Achterhoek promoten en zo meer bezoekers naar boerderijwinkels trekken. Ook zijn er plannen om winkels, horeca en consumenten meer te verbinden met een digitaal platform en sociale media. De gemeenten ondersteunen dit vanwege het belang voor de leefbaarheid van het platteland en de lokale economie. Vooral in gebieden waar voorzieningen zoals winkels verdwijnen, kunnen lokale ondernemers voorzien in de vraag naar voedsel.