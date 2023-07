Wijnfestival op Middachten voor het goede doel

DE STEEG – Bijzondere wijnen, culinaire hapjes en een veiling met unieke kavels. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het Wijnfestival Heerlijckheid Middachten op vrijdag 22 september, dat wordt georganiseerd door Stichting Deel en Geef Door. De opbrengst is bestemd voor twee goede doelen: Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland en de deelkastjes van Stichting Lokaal Rheden.

Stichting Deel en Geef Door heeft als doel hulpbehoevende groepen binnen de gemeente Rheden te ondersteunen. “We willen als stichting iets betekenen voor de inwoners van onze gemeente en wel door middel van verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid”, legt voorzitter Paul de Lange uit. De eerste grote activiteit om geld op te halen is het Wijnfestival op 22 september en daarbij is deze samenwerking al heel mooi te zien. Het festival wordt ondersteund door de gemeente Rheden en studenten van de verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente dragen hun steentje bij. De Lange noemt een paar voorbeelden: “Studenten verzorgen het bloemwerk, maken een plattegrond van het terrein en staan bij de ingang om bezoekers welkom te heten en een heerlijke hand amuse te maken. Ze helpen bij de catering, met een enquête achteraf en parkeren.”

Proeverij

Paul Keulen, secretaris van Deel en Geef Door, maakt met trots het programma voor de avond bekend. “We hebben vier lokale wijnleveranciers gevonden die deze avond proeverijen verzorgen. Dat zijn Wijnhandel Appeldoorn en Wijnkoperij Meijrink uit Velp, Youp Cretier van Domein Hof te Dieren en Riacho Wijnen uit Dieren.” De Geldersche Poort verzorgt een culinair walking dinner en passende muziek maakt het plaatje compleet.

Eten bij de burgemeester

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden is erg enthousiast over het festival, een mooie aanvulling op alle andere festiviteiten in het kader van 450 Jaar Rheden. Hij draagt zelf ook bij aan het programma door op te treden als veilingmeester. Daarvoor heeft Van Eert zelf ook een kavel beschikbaar gesteld: een etentje bij de burgemeester thuis – hij kookt zelf. Daarnaast zijn er genoeg andere mooie kavels. “Een pentekening van Kees Momma, een elektrische fiets van Gazelle, een overnachting in de B&B van Middachten, een koetsrit, een weekend Terschelling en nog veel meer”, somt Paul de Lange op.

Middachten

‘De meest unieke locatie van de gemeente Rheden’. Zo omschrijven de heren van Deel en Geef Door de kasteeltuinen van Middachten, de locatie van het festival. Ze zijn blij dat het festival hier kan plaatsvinden en met de samenwerking met Middachten.

Roel Roelfszema is bestuurslid van de stichting Vrienden van Landgoed Middachten en ziet in het festival een mooie manier om nieuwe bezoekers kennis te laten maken met het kasteel en de tuinen. “Het verbaast me nog steeds dat er mensen in onze gemeente wonen die nog nooit op Middachten zijn geweest. Dus we grijpen graag de kans aan om meer mensen te ontvangen en te laten zien hoe mooi het hier is.”

Middachten stelt een overnachting in de B&B op het landgoed ter beschikking voor de veiling en de opbrengst daarvan komt weer ten goede aan de Vrienden-stichting, die zich onder andere inzet voor het onderhoud van de tuinen.

Goede doelen

Twee goede doelen in de gemeente Rheden gaan meedelen in de opbrengst van deze avond. Zo is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met sportieve en creatieve activiteiten. Dit is een Gelders fonds, maar het geld dat in Rheden wordt opgehaald, wordt ook in de gemeente zelf uitgegeven. Tweede doel is Stichting Lokaal Rheden, die zich onder andere inzet voor de deelkastjes in de gemeente. Op steeds meer plekken in de verschillende dorpen staan kastjes met daarin houdbare levensmiddelen en drogisterij-artikelen voor mensen die deze goed kunnen gebruiken. Wie iets over heeft, kan dit achterlaten in één van de kastjes.

Kaarten

Het Wijnfestival Heerlijckheid Middachten is gericht op ondernemers, zij kunnen het evenement steunen door sponsorpartner of ambassadeur te worden. Daarnaast zijn ook particulieren welkom. Op stichting-deel-en-geef-door.nl is alle informatie te vinden en zijn kaarten te koop.

Paul de Lange, Roel Roelfzema en Paul Keulen toosten op een mooi wijnfestival