Wethouder Klomberg geeft startsein voor herinrichting Oranjebuurt

DIEREN – Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden heeft donderdag 13 juli officieel het startsein gegeven voor herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren. Dit deed hij door middel van het plaatsen van een infiltratiekrat in het Wilhelminaplein, de eerste locatie in de buurt waaraan wordt gewerkt.

Het Wilhelminaplein is momenteel een grote bouwput – letterlijk. Er is een diep gat gegraven waar infiltratiekratten worden geplaatst. Er komt een veld van 18 bij 53 meter groot en 1,20 meter hoog. Hier wordt straks overtollig regenwater uit de hele wijk opgevangen. Dit stroomt hier via een aparte hemelwaterafvoer naartoe. Het Wilhelminaplein is hiervoor een logische plek, het is het laagste punt in de wijk. Er kan straks 1267 kuub water worden opgevangen, dat vervolgens langzaam de bodem in kan zakken.

Een mooie eerste stap in de werkzaamheden, vindt wethouder Klomberg. “We zetten stappen op het gebied van wijkvernieuwing, maar ook klimaatadaptatie. De wereld gaat veranderen. Het wordt warmer en er wordt meer regen verwacht. Daar moeten we onze openbare ruimte op aanpassen. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we dit in de gemeente Rheden willen aanpakken.”

Als het infiltratieveld straks is aangelegd, komt er weer een parkje terug op het plein. De bomen die er stonden zijn tijdelijk elders geplaatst, het is de bedoeling deze weer terug te zetten.

Na het Wilhelminaplein volgen de overige straten van de Oranjebuurt. In dertien straten wordt het asfalt verwijderd en de riolering volledig vernieuwd. Daarbij wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd met een apart riool voor vuil water en een riool voor hemelwater, dat naar de infiltratiekratten in het Wilhelminaplein wordt geleid. De nieuwe verharding in de rijbaan wordt uitgevoerd in gebakken stenen. Er komt 10 procent minder verharding en meer groen in de wijk. De herinrichting wordt uitgevoerd door GWW Ingenieurs uit Dieren en aannemer De Liemers Wegenbouw en moeten eind volgend jaar zijn afgerond.

Foto: Linda Peppelman