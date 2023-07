Wethouder Dorus Klomberg herdenkt samen met inwoners afschaffing slavernij

RHEDEN – Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden heeft op vrijdag 30 juni een krans gelegd ter nagedachtenis van de afschaffing van de slavernij. Leden van de Rhedense werkgroep, onder leiding van Marleen Noorland, en andere belangstellenden legden een zonnebloem bij een steen aan de Dorpsstraat in Rheden. Ook werd er een gedicht voorgedragen.

Op 1 juli was het 150 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden de slavernij afschafte in Suriname en Caribisch Nederland. Dit wordt herdacht en gevierd tijdens Keti Koti. Dit betekent letterlijk ‘ketenen gebroken’ in het Sranantongo, een in Suriname gesproken taal.

In 2022 werd er in de gemeente Rheden voor het eerst aandacht besteed aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863/1873. Dit gebeurde naar aanleiding van een motie die in 2021 door de gemeenteraad is aangenomen. Een aantal vrijwilligers vormde onder leiding van Marleen Noorland, raadslid van de PvdA, een werkgroep om de herdenking en de viering in Rheden mogelijk te maken. De vrijwilligers zijn Sonnia Ramdhani, Ansineke van Oosterom, Steven Strijk en Eduardo Luigi. Ook een aantal organisaties sloot zich bij de werkgroep aan: Raad van Kerken Veluwezoom, Cultuurbedrijf RIQQ, Bibliotheek Veluwezoom en de Oudheidkundige Kring Rheden – Rozendaal. Vorig jaar was er een lezing van de heer Fatah Black, een kranslegging en een tentoonstelling. Sinds vorig jaar ligt aan de Dorpsstraat 51 een steen ter nagedachtenis aan de afschaffing van de slavernij. Een bijbehorend bordje wordt binnenkort geplaatst.

Het gaat de werkgroep vooral om de bewustwording rond het koloniale verleden van Nederland en het respect voor ieders verleden. Bij de eerste herdenking en viering van Keti Koti in 2022 is de werkgroep daar zeker in geslaagd. Nu zoekt de werkgroep meer aansluiting bij de regio, zoals bij activiteiten in Wageningen en Nijmegen. Daar zijn verschillende (beeldende) kunstgroepen bezig met Keti Koti. In Arnhem zijn veel activiteiten waar inwoners van Rheden heen gaan.Ook vanuit de Provinciale Staten was er vorig jaar aandacht voor Keti Koti en is er zelfs een kunstwerk aangeschaft, dat alle gemeenten in bruikleen mogen hebben. De werkgroep hoopt dat het kunstwerk op een zeker moment in het nieuwe gemeentehuis getoond kan worden.

rheden.nl/ketikoti