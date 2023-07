Veel waardering voor werk van Loenense kunstenaars

LOENEN – Zeven Loenense kunstenaars hebben het afgelopen weekend de deuren van hun atelier geopend in het kader van het evenement Kunst in Loenen. Jaarlijks nodigen de kunstenaars belangstellenden uit om te kijken wat Loenen te bieden heeft op creatief vlak. De kunstenaars boden veelzijdige kunst met schilderijen, bronzen beelden, sculpturen, papier, textiel en mozaïeken.

Er was met pijlen een route uitgezet door Loenen. Zaterdag was er door de regen wat minder belangstelling, maar zondag klaarde het op en was het overal gezellig druk. Mieke Diekmann, die de centrale persoon is van Kunst in Loenen, heeft atelier en galerie ‘t Arthuus. Dit was ook dit keer grotendeels gevuld met haar werkstukken. Krachtige symboliek kenmerkt de schilderijen en bronzen beelden. Mieke laat zich graag inspireren door de natuur. In de beeldentuin zijn ook prachtige beelden te zien.

Annelies Koeleman benut de veelzijdigheid van papier, door er mee te knippen, vouwen, breien en naaien. Ze gebruikt kleur om lichtval van seizoenen en stemmingen weer te geven op de schilderijen. Ze gaat starten met een naaischool.

Bij Jolanda Konze is de natuur en de menselijke vormen haar uitgangspunt in haar tekeningen en aquarellen. Kunstenaar Nienke Langebeek bewerkt stenen. De vorm van de steen bepaalt welke kant het werk opgaat. Dit kan zowel abstract als figuratief zijn. Bas Nijssen heeft in zijn beeldentuin B&N vele sculpturen staan. Hij werkt veel met steen, maar ook wel met rvs, staal en hout.

Colinda Veeneman-Willems (foto) tekent en schildert al zolang zij zich kan herinneren. Het is altijd haar grote passie geweest. Bij het schilderen zoekt zij de schoonheid in alledaagse dingen. Dit kan een stilleven of landschap, maar ook een portret zijn. In haar atelier liet zij prachtige werkstukken zien.

Al van jongs af zit creativiteit in het leven verweven van Esther Verburgt. Zij maakt schilderijen, beelden en mozaïeken. Zij heeft sinds kort in Loenen aan de Voorsterweg een nieuw atelier ingericht waar kunstsessies worden gegeven.

Foto: Martien Kobussen