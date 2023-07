Toekomstverkenning voor behoud kerkgebouwen in Rheden

GEM. RHEDEN – De toekomst van kerkgebouwen staat onder druk. Daarom heeft de gemeente Rheden samen met kerkeigenaren bekeken hoe de kerkgebouwen in de gemeente voor de toekomst behouden kunnen worden.

Kerken zijn vaak beeldbepalend voor het aangezicht van een dorp en hebben vaak ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Tegelijkertijd loopt het kerkbezoek terug en daardoor wordt het voor kerkeigenaren steeds moeilijker wordt om hun gebouw op termijn in stand te houden.

Nevenfuncties

Ook in de gemeente staan kerkeigenaren voor een complexe opgave. In de gemeente zijn op dit moment achttien religieuze gebouwen in religieus gebruik. De verwachting is dat dit aantal over vijftien jaar is gehalveerd naar negen gebouwen met een religieuze functie, tenzij goede nevenfuncties worden gevonden om te combineren met de kerkelijke activiteiten. Het meest urgent is dat voor alle monumentale dorpskerken in Ellecom, Laag-Soeren, Rheden en Spankeren, waarvan de toekomst onzeker is door krimpende geloofsgemeenschappen.

Toekomst

Adviesbureau COUP heeft in opdracht van de gemeente Rheden het rapport ‘Toekomstverkenning Religieus Erfgoed Rheden’ opgesteld. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de kerkeigenaren, maar ook inwoners van de dorpen hebben via een enquête hun ideeën over het religieus erfgoed in kunnen brengen.

Daarnaast is verkend welke mogelijke verbindingen partners als Vivare, RIQQ en Incluzio zien tussen religieus erfgoed en hun maatschappelijke opgaven. Deze inventariserende fase leverde informatie op over de gemeenschappelijke uitdagingen en kansen en over het toekomstperspectief van de religieuze gemeenschappen en de gebouwen.

Wethouder Paul Hofman: “Met deze toekomstverkenning hebben we een waardevolle stap gezet om ons religieuze erfgoed beter te leren kennen en een perspectief te vinden voor de toekomst van dit erfgoed. Samen met de kerkeigenaren en maatschappelijke partners zorgen we ervoor dat we het oude blijven koesteren en tegelijkertijd het nieuwe kunnen verwelkomen.”

Vervolgstappen

Op basis van de toekomstverkenning kunnen de kerkeigenaren vervolgstappen zetten om het waardevolle religieuze erfgoed te borgen en de potentie van deze gebouwen volledig te benutten voor de verschillende dorpen. In het rapport van COUP worden daarvoor diverse aanbevelingen gedaan.

De dorpskerk in Rheden