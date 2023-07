Tóch tentoonstelling Vogelvereniging TOG Eerbeek

EERBEEK – Tegen alle verwachtingen in is er dit jaar tóch weer een vogelshow van Tot Ons Genoegen in Eerbeek. De vogelvereniging maakt bekend in november tot een show te kunnen houden in De Brink in Loenen.

De vereniging zat vorig jaar in zak en as, toen bij het een asbestsanering van het Tjark Riks Centrum alle daar opgeslagen spullen van TOG waren weggegooid. Kooien, lampen, stellingen – alles was weg. De tentoonstelling van vorig jaar kon niet doorgaan en het leek erop dat er geen nieuwe vogelshows meer konden worden gehouden.

Toch kan er dit jaar wél weer een tentoonstelling zijn, laat de vereniging verheugd weten. “Het bleek echter dat vele verenigingen het hart op de goede plaats hebben zitten, want er werd bijzonder meegeleefd met de ellende van de vereniging. Vogelvreugd Loenen bood aan om in het vervolg samen een show te houden.” Beide verenigingen hebben heel veel kwaliteitsvogels en kennis en de leden kunnen het goed met elkaar vinden, dus samen optrekken leek TOG een goed idee. In november staat de eerste gezamenlijke show op het programma in De Brink in Loenen.