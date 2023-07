Sporthal Doesburg definitief naar locatie Den Helder

DOESBURG – Met dertien stemmen voor en twee stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Doesburg de stedenbouwkundige uitgangspunten voor Hart van Beinum aangenomen. Dit betekent dat stedenbouwkundigen aan de slag kunnen met het ontwerp voor het centrum van Beinum. Ook stemden de partijen woensdag in met de verplaatsing van sporthal Beumerskamp naar locatie Den Helder.

De discussie ging in de vergadering van woensdagavond 5 juli vooral over de hoogte van de te bouwen woningen in de wijk Beinum. In de stedenbouwkundige plannen is opgenomen dat de bouw in de basis niet hoger mag worden dan drie tot vier woonlagen. Een enkel accent van maximaal zes bouwlagen is denkbaar, mits hierbij voldoende aandacht is voor extra groen, ontmoeten en privacy bij bestaande woningen.

De SP wilde middels een amendement de bouw tot drie tot vier woonlagen beperken, zónder hogere accenten. Hier konden de overige partijen zich niet in vinden. PvdA-Groenlinks zag geen probleem in hogere accenten en het CDA was van mening dat de huidige uitgangspunten voldoende ingedekt zijn om massieve hoogbouw te voorkomen. Ook wethouder Birgit van Veldhuizen adviseerde om het amendement niet aan te nemen. “Hiermee geven we stedenbouwkundigen de ruimte om wat moois te maken.”

De SP kon dan ook niet op medestanders rekenen en de fractieleden zagen tot hun grote teleurstelling dat het amendement verworpen werd. Zij steunden zonder deze aanpassing de stedenbouwkundige uitgangspunten voor Hart van Beinum niet en SP stemde als enige partij tegen. Dit heeft echter geen gevolgen want het besluit werd met dertien stemmen voor wél aangenomen door de rest van de raad.

Naar verwachting is de opzet van het nieuwe ontwerp rond oktober in te zien. Het streven van het college is om dit definitieve ontwerp nog dit jaar door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Sporthal

Een onderdeel van besluit over het Hart van Beinum was natuurlijk ook de langlopende discussie over de sporthal Beumerskamp. Op basis van een modellenstudie, de verrichte sporthalonderzoeken van de afgelopen jaren en het nieuwe onderzoek van Metafoor werd voorgesteld dat de sporthal op een nog nader te bepalen termijn verplaatst wordt naar locatie Den Helder. Alle partijen waren blij met deze optie en stemden in met de plannen. De precieze plannen en invulling hiervan moeten nog worden vastgesteld.