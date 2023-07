Shantykoor De IJsselboei uit Brummen zingt in de regio

BRUMMEN – Shantykoor de IJsselboei is de komende zomer op verschillende plekken te zien en vooral te beluisteren. Zo treedt het Brummense koor op tijdens de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen op donderdagen 20 juli en 3 en 24 augustus. Op vrijdag 18 augustus zingt het koor bij verzorgings- en verpleegtehuis Tolzicht in Brummen. Op zaterdag 9 september is er een uitstapje naar het Shantyfestival in Leeuwarden. Op zaterdag 16 september is het koor weer in de regio te vinden tijdens de Kadedagen in Doesburg.

Het Shantykoor kan wel versterking gebruiken. Zangers zijn welkom, maar ook muzikanten die piano, synthesizer, gitaar of accordeon bespelen. De IJsselboei bestaat momenteel uit zo’n vijftig leden en repeteert elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Plein 5 in Brummen. Op het repertoire staan shantyliederen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Het koor treedt op door het hele land, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen en op festivals en braderieën. Wie eens wil meezingen of -spelen, is welkom op een van de repetitieavonden of optredens.

Daarnaast heeft het koor sponsoren nodig om te kunnen blijven zingen. Via deijsselboei.nl/doneer-online kan iedereen een donatie doen.

