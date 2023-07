Robert de Haan op podium bij debuut Mobil1Porsche Supercup

EERBEEK – De 17-jarige coureur Robert de Haan uit Eerbeek heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt in de Mobil1Porsche Supercup tijdens de British GP op Silverstone. Als gastrijder nam De Haan deel aan deze prestigieuze race, waarin de beste coureurs strijden om de Porsche Supercup titel. De Haan zet een bijzondere goede prestatie neer; hij rijdt naar het podium op Silverstone en wordt tweede in zijn allereerste Porsche Supercup race.

Normaal gesproken komt De Haan uit in de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Carrera Cup Great Britain. Zowel voor De Haan als zijn team, Richardson Racing, was dit de eerste deelname aan de Porsche Supercup. Bovendien was de tweede keer dat De Haan op het circuit van Silverstone reed in zijn jonge race carrière, in de Porsche was het zelfs de eerste keer. Waar vele coureurs uit de Porsche Supercup testdagen hebben gereden ter voorbereiding, had De Haan die mogelijkheid niet.

Kwalificatie

In de kwalificatie wist De Haan een uitstekende tiende positie te bemachtigen. Het circuit werd gedurende de kwalificatie steeds sneller. Al vroeg in de kwalificatie wist De Haan een goede tijd neer te zetten in de top 5. Het tweede gedeelte van de kwalificatie wilde De Haan een nog snellere ronde neerzetten, maar deze kans kreeg hij niet, omdat de communicatie met zijn team voor de strategie niet doorkwam in zijn auto. Met een tiende tijd kon De Haan als debutant en Rookie zeer tevreden zijn.

Strijden om het hoogste podium

Op zondag startte De Haan vanaf de tiende positie. Zijn start was uitstekend te noemen. In de eerste ronde raakten de top drie coureurs, Harry King, Larry ter Voorde en Dorian Boccolacci elkaar, en De Haan wist hiervan goed te profiteren. Via de zesde positie reed De Haan met mooie acties naar een tweede positie. Vanaf de tweede positie slaagde De Haan er echter niet in om raceleider Alexander Fach te passeren. Euforisch eindigde hij op het podium in Silverstone tijdens zijn debuut in de Porsche Supercup. Een droomdebuut voor De Haan.

De Haan kan met recht trots zijn op zijn prestatie in de Porsche Supercup en kijkt uit naar de volgende uitdagingen in zijn racecarrière. 11 tot en met 13 augustus rijdt Robert de Haan weer in de Porsche Carrera Cup Benelux, waar hij momenteel aan de leiding gaat van het kampioenschap.