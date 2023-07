Retrospectief: Het Rivierhuis

‘De nonnen stonden in een kleine gastvrije kring in de sneeuw. Achter hen toonde zich het plechtige Rivierenhuis van De Steeg, een kinderresort, niet ver van Arnhem. Eerst werden we naar een kamer vol kleine tafeltjes geleid vol met speelgoed voor zeer jonge kinderen. Onze namen werden één voor één geroepen en na het overhandigen van onze bagage hingen we onze jassen op in een eigenaardige kast. Het had rails op verschillende hoogtes, zeer laag tot nog lager. Dat was onze eerste informatie over de vorm en hoogte van de dingen die zouden komen. Door het hele huis werd alles – toiletten, wastafels, bedden, handdoeken, dekens – verkleind om kleine maten tot torenhoge vijftienjarigen te passen.’

Bovenstaand citaat is afkomstig uit het boek ‘When Time Ran Out: Coming of Age in the Third Reich’, geschreven door Frederic Zeller. Hij kwam als Joodse vluchteling begin 1939 terecht in Het Rivierhuis in De Steeg. Daar werden – net als in de Johanneshof in Dieren – Joodse kinderen opgevangen. Zeller arriveerde samen met zijn zusje in De Steeg. Hun ouders moesten in Duitsland achterblijven en kwamen later om in een Duits concentratiekamp. De jonge Zeller kwam via een vluchtelingenprogramma in Engeland terecht, waar hij de oorlog overleefde en later naar de VS verhuisde.

Deze foto is gemaakt in de jaren 30, de periode waarin Het Rivierhuis een periode als opvang voor jonge vluchtelingen werd gebruikt. Het pand was ooit gebouwd als hotel, onder de naam Quisisana. Maar vanaf 1913 was het in gebruik als kinderkolonie, als ‘kinderherstellingsoord van het Centraal Genootschap van Kinderherstellingskolonies’. De kinderen kwamen uit kansarme delen van de grote steden. Vanaf 13 december 1938 werd het gebruikt als opvang voor uit Duitsland afkomstige Joodse kinderen. De laatste van hen vertrokken op 19 april 1939 naar Engeland.

Tijdens de oorlog raakte Het Rivierhuis zwaar beschadigd. Het lag vlakbij de spoorlijn en het spoorviaduct die veelvuldig werden gebombardeerd. Het werd toch weer hersteld en vanaf 1952 werden weer kinderen opgevangen in het complex in De Steeg. In 1973 werd de organisatie achter de kinderkolonies ontbonden. Het gebouw zelf is in 1977 afgebroken.