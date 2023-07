Orgelconcert in de Martinikerk

DOESBURG – In de serie zomeravond orgelconcerten speelt op donderdag 27 juli de beroemde organist Zuzana Ferjenčíková in de Martinikerk in Doesburg. Op het grote Walcker-orgel speelt zij werken van Haydn, Bach, Reger en Liszt.

Zuzana Ferjenčíková is een Slowaakse organist, pianist en componist. Ze werd van jongs af aan opgeleid in overeenstemming met de Russische pianotraditie en volgde orgelstudies aan het conservatorium in Banská Bystrica en aan de universiteiten in Bratislava en Wenen. Zuzana won talloze prijzen op internationale concoursen. In 2004 won zij als eerste vrouw de eerste prijs op het Internationaal Orgel Improvisatie Concours in Haarlem. Vanaf september 2021 is zij hoogleraar orgel aan Codarts Hogeschool te Rotterdam. Ze geeft masterclasses voor improvisatie en neemt deel aan jury’s van internationale orgelconcoursen en volgt een intense concert- en opnamecarrière.

Het concert in de Martinikerk begint om 20.00 uur, de kerk opent een half uurtje eerder. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te koop via martinikerk-doesburg.nl/programma of aan de zaal. Dit concert wordt georganiseerd door Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk in samenwerking met Stichting Vox Humana.

Foto: Bartek Barczyk Art Photography