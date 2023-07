Nieuwe Rhedenaren gezocht

GEM. RHEDEN – In het jubileumjaar post de gemeente Rheden wekelijks op Facebook en Instagram een portret van een ‘nieuwe rhedenaar’ op het jubileumaccount Rheden450. Een ‘nieuwe’ Rhedenaar is iemand die, niet geboren is in de gemeente, maar er later naar toe verhuisde. Zo ook Vitana Cherkasova uit Oekraïne, die sinds een maand in De Roskam in Rheden woont. Aan schrijver Marjon Weijzen vertelde ze haar verhaal, Marc Pluim maakte een mooie foto.

Dit project is een van de vele activiteiten die plaatsvinden in het jubileumjaar 450 jaar gemeente Rheden. Het werd geïnitieerd door de werkgroep Erfgoed en wordt uitgevoerd door journalist en schrijfdocent Marjon Weijzen en fotografen Marc Pluim en Jikke Göbel. Zij zoeken nog mensen voor deze portretgalerij. Mensen die zelf geïnterviewd willen worden of iemand kennen die in het plaatje past, kunnen zich aanmelden bij Marjon Weijzen via marjon@weijzen.nl of 06-27061942, of bij de gemeente Rheden via erfgoed@rheden.nl.

Foto: Marc Pluim