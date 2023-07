Nederlandse toppers bij Chessable Open NK Schaken

DIEREN – Voormalig Nederlands Kampioen Max Warmerdam is de favoriet voor het Chessable Open NK Schaken, dat van 24 juli tot en met 3 augustus wordt gespeeld in Sport- en Zalencentrum Theothorne in Dieren. Ook voormalig Nederlands kampioene Machteld van Foreest (15) is van de partij in de Open groep, die op dit moment vijf grootmeesters en dertien meesters telt. In dit jubileumjaar van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (150 jaar) en de gemeente Rheden (450 jaar) zijn er vele feestelijke nevenevenementen. Direct na het Open NK vindt in Theothorne ook het Open Nederlands Jeugdkampioenschap plaats: van 4 tot en met 10 augustus.

Twee zesrondige groepen, behorende bij het Chessable Open NK, beginnen op maandag 24 juli. Op dinsdag 25 juli start de rest van het toernooi: het Chessable Open NK en de Reservegroepen A, B en C. In deze groepen zijn dit jaar ook ratingprijzen te verdienen. Dagelijks beginnen de ronden om 13.00 uur.

Op woensdagavond 26 juli vindt de eerste nevenactiviteit plaats: een presentatie door de succesvolle schaakauteur Willy Hendriks van zijn nieuwste boek The Ink War.Op vrijdagavond 28 juli wordt het Chessable Open OSBO snelschaaktoernooi weer gespeeld, op zaterdag 29 juli overdag is er het Chessable rapidtoernooi. In deze evenementen zijn vele prijzen te verdienen in de vorm van Chessable-cursussen.

Zondag 30 juli is een vrije dag en daarop zijn er vele leuke activiteiten. Vanaf 11.00 uur vindt er een kroegentoernooi plaats, waarin schakers spelen in zeven verschillende Dierense cafés. Daarnaast mag iedereen die dat wil snelschaken tegen de mysterieuze, maar zeer slimme Mr X op het Callunaplein en is daar tevens een presentatie van het Max Euwe Centrum met een Hand & Brain-toernooi, een heel speciale vorm van schaken. Tenslotte is er op maandag 31 juli het NK voor Pastores.

De ontknoping van het Open NK en de Reservegroepen volgt op donderdag 3 augustus; deze laatste ronde begint om 12.00 uur.

Na dit toernooi komt ook het Open Nederlands Jeugdkampioenschap naar Dieren toe. Nederlandse jeugdtopschakers kruisen vanaf vrijdag 4 augustus in Theothorne de degens met veelbelovende buitenlandse spelers. Naar verwachting zullen de zalen van Theothorne tijdens dit evenement gevuld zijn met tegen de tweehonderd jonge schakers. Ook dit toernooi kent een rustdag op zondag 6 augustus, die wordt opgeluisterd met een groot levend schaakspel met topgrootmeester Jan Timman en meester en bekende TV-persoonlijkheid Hans Böhm. Tegelijkertijd geeft de teruggekeerde Mr X een simultaan en kan er gesnelschaakt worden met Machteld van Foreest. De beslissing in het Open Jeugdkampioenschap valt op vrijdag 10 augustus.