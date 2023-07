Mevrouw Saers-Peters uit Velp viert 100e verjaardag

VELP – Nel Saers-Peters uit Velp vierde vrijdag 7 juli haar 100e verjaardag. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden bracht haar een bezoek om haar te feliciteren.

Mevrouw Saers-Peters is geboren in het Veerhuis in Kerkdriel. Haar vader had voor de oorlog een veerpont over de Maas aldaar. Later ging hij handelen in kolen en olie. Het gezin telde zes kinderen. Kort na het einde van de oorlog ontmoette Nel in Den Bosch haar toekomstige man Jacques Saers.

Jacques was een geboren Rotterdammer en opgeleid als horloge- en klokkenmaker. Vanwege de crisisjaren was hij toegetreden als broeder in een kloostergemeenschap in Teteringen/Uden. Tijdens de oorlogsjaren verrichtte hij vanuit die kloosteromgeving ondergrondse activiteiten en toen de operatie Market Garden Veghel bereikte, heeft hij de orde verlaten en zich aangesloten bij het invasieleger en het Regiment Stoottroepen.

In 1946 traden Jacques en Nel in het huwelijk en begonnen een horlogerie in het Brabantse Heeze. Hun gezin telde eveneens zes kinderen. De juwelierszaak hebben zij tot hun pensioengerechtigde leeftijd bestierd. Nel was handig in het naaien van kleding en kon heerlijk koken. Tijd voor hobby’s en vakanties was er in hun dagelijkse leven niet. Samen hebben zij nog veel jaren kunnen genieten van (vooral) hun dertien kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. Jacques overleed in 2007 op 94-jarige leeftijd.

Omdat alle kinderen door het land verspreid woonden, werd Velp de centrale plaats waar Nel in het verzorgingshuis de Herbergier haar plekje vond. In de Herbergier behoorde mevrouw Saers-Peters tot de eerste bewoners in 2010 en zij heeft het er al deze jaren prima naar de zin. Zoals zij dat steeds kernachtig uitdrukt: “de zorg is goed en het eten is goed.”

Mevrouw Saers heeft nog een goede gezondheid, maar lopen en staan gaan niet meer en ze is slechthorend. Bovendien heeft haar geheugen haar in de steek gelaten. Echter liedjes uit het verleden weet zij soms nog verrassend goed ten gehore te brengen. In de Herbergier doet ze graag mee aan spelletjes, vooral domino spelen is haar favoriet.

Foto: Gemeente Rheden