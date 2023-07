Meepraten over Woonkader Eerbeek

GEM.BRUMMEN – Tot en met zondag 3 september kan iedereen uit de gemeente Brummen een reactie geven op het ‘Woonkader Eerbeek’. Dit is een document waarin staat waar in Eerbeek nieuwe woningen toegevoegd kunnen worden.

Dit woonkader richt zich speciaal op het dorpscentrum van Eerbeek. Daar liggen namelijk enkele locaties waar woningen gebouwd zouden kunnen worden. Maar over deze gebieden liggen ook geur- en geluidscontouren. Is het toevoegen van woningen op deze plekken dan wel verstandig met het oog op een goed woon- en leefklimaat? Het gemeentebestuur van Brummen is benieuwd naar de mening van haar inwoners.

Dit voorjaar heeft het college in beeld gebracht welke locaties in Eerbeek geschikt zijn om woningen toe te voegen. Immers, ook in Eerbeek en omgeving is de behoefte aan woningen groot. In het centrumgebied van Eerbeek is er een aantal braakliggende terreinen: het Kersten- en het Burgersterrein. Maar er is nog een aantal andere plekken waar mogelijk nog wat woningen aan de huidige situatie toegevoegd kunnen worden. Zoals het plein aan de Stuijvenburchstraat en het Oranje Nassauplein.

Denkrichtingen

In het Woonkader Eerbeek zijn drie denkrichtingen voor woningbouw in het centrum uitgewerkt. Daarin zijn oplossingen verwoord om woningen te kunnen toevoegen waarbij rekening is gehouden met de geldende milieuzones. B&W hebben na bestudering van deze drie varianten een voorkeur voor het derde scenario. Bij dit scenario staat een leefbaar woonklimaat in Eerbeek centraal. Er wordt rekening gehouden met de geldende milieuzones rondom de papierindustrie. Er worden in principe geen woningen binnen die zone toegevoegd. Uitzondering is dat woningen binnen de geluidszone of geurzone 1 onder voorwaarden wel verplaatst kunnen worden naar het gebied van zone 2. Dit betekent dat dit scenario de uitdaging met zich mee brengt om andere functies te ontwikkelen binnen het gebied dat valt binnen de geur- en geluidszones.

Leefbaarheid centraal

De voorkeur van scenario 3 heeft alles te maken met het uitgangspunt dat een leefbaar Eerbeek voor het college centraal staat. Daarbij wordt vanzelfsprekend gedacht aan de gezondheid van de inwoners. Het toevoegen van nieuwe woningen binnen de milieuzoneringen ligt daarom niet voor de hand. Ook realiseert het college zich dat naast leefbaarheid, de wens voor het bouwen van nieuwe woningen ook het vestigingsklimaat voor industrie en ondernemers belangrijk is. De variant van ‘het wandelende dorp’ (scenario 3) biedt voor het college de beste balans. Het Woonkader Eerbeek is te lezen op www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. Een reactie op het woonkader kan gegeven worden via ruimtevooreerbeek@brummen.nl. Hier kunnen ook vragen gesteld worden.