Loenenaren ontevreden: waar blijven de bloemen?

LOENEN – Met jaloerse blikken hebben veel Loenenaren in de buurtdorpen Beekbergen en Eerbeek gekeken naar de kleurige bloembakken aan de lantaarnpalen. Prachtige bakken met kleurige bloemen sieren de dorpen. Maar helaas moet Loenen het, tot teleurstelling van velen, zonder mooie bakken doen. De Dorpsraad Loenen Zonnedorp en een aantal Loenenaren hebben al aan de bel getrokken bij de overheid, maar tot nu toe zonder resultaat.

Loenen was in het verleden een van de dorpen met de mooie bloembakken en tuinen. In de provinciale strijd van de Stichting Ons Dorp Kan Schoner kreeg het dorp, mede door de mooie bloembakken van de Commissie Dorpsverfraaiing, de hoofdprijs en werd in 1976 Parel van Gelderland. Sindsdien heeft Loenen mooie bloembakken gehouden op diverse plekken. Dorpsverfraaiing kon dit bekostigen door veel eigen werk, acties en subsidies.

Dorpsverfraaiing ging samenwerken met Floralia. Vele jaren heeft deze commissie nadien nog gezorgd voor de invulling van de vele bakken op kruispunten en centrale plekken in het dorp. Enkele jaren hebben Het Hoogeland uit Beekbergen en Lomivé de kosten voor haar rekening genomen.

Toen dit niet meer mogelijk was, werd omwonenden gevraagd de bakken in te planten en de bloemen te verzorgen. Op verschillende plekken, onder andere bij de Bruisbeek in de Loenerdrift. Hackfortweg, De Brink, De Kempe en Molenbeek, wordt dit al enige jaren gedaan. Omwonenden verzorgen keurig de bakken.

De Eerbeekseweg ging enkele jaren geleden op de schop, De provincie gaf als geschenk bij heropening enkele bloembakken cadeau. Helaas was dit geen succes. Ze zijn inmiddels weer verdwenen.

In de buurt van de aftakking Horstweg aan de Eerbeekseweg staan ook een paar grote bakken. De omwonenden hebben al een paar jaar zelf de bakken gevuld en verzorgd. Meestal werden de bloemen ook door hen bekostigd. Helaas waren er een paar keer vernielingen.

Er werd ook via de Dorpsraad aan de bel getrokken om ook bloembakken aan de lantaarnpalen te krijgen. De Eerbeekseweg en zeker ook de Beekbergerweg is een drukke verkeersader, waar dagelijks duizenden voertuigen gebruik van maken. Deskundigen vinden het te gevaarlijk om Loenen ook op te sieren met deze hangbakken. Omdat de bloemen in de zomer bijna dagelijks moeten worden voorzien van water, levert dit aan deze wegen een te groot gevaar op. Daarom blijft Loenen verstoken van deze kleurige opsiering.

Wel is de bewoners beloofd aan deze weg nieuwe bloembakken te plaatsen. Die zijn er inmiddels, maar helaas laten de bloemen op zich wachten. De bewoners van de seniorenwoningen zijn boos dat de overheid haar belofte niet nakomt. Zelf inplanten willen ze nog wel doen. Maar intussen blijven ze kijken naar een kale bloembak, die om deze tijd van het jaar een zee aan bloemen moet geven.

Foto: Martien Kobussen