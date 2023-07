Lasergamen smaakt Brummense jongeren naar meer

BRUMMEN – De eerste jongeren die meededen aan Jong&Meer in Brummen hebben, als afsluiting van dit project, hun activiteit uitgevoerd. Zij hebben een lasergame-activiteit georganiseerd voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar oud. Zondag 2 juli werd er fanatiek gestreden.

Jong&Meer is een programma van Stichting Welzijn Brummen (SWB). Jongeren die een voorbeeld willen worden voor hun buurt of wijk en anderen willen motiveren en activeren om ook een positieve bijdrage te leveren, leerden in tien modules alles over hun eigen kwaliteiten en die van een ander. Samen werkten zij toe naar het uitvoeren van een maatschappelijk evenement.

Jennifer Männl (19) en Zoe van Weperen (20) deden hieraan mee en sloten onlangs het programma af met de organisatie van een lasergame activiteit en dat was een hele uitdaging, vertellen ze. “We moesten in 2 uur tijd de hele zaal van SWB donker maken en met veel bloed, zweet en tranen is dat uiteindelijk gelukt. Door de hele ruimte stonden obstakels.” De verschillende groepen hebben fanatiek gespeeld en de jongeren konden lekkere napraten met wat te drinken en chips, gesponsord door Jumbo Bouma in Brummen. “Al met al was het een geslaagde activiteit en hebben we met zijn alle veel plezier gehad!”

Jennifer en Zoe kregen veel positieve reacties. “De jongeren gingen tevreden naar huis en vertelden ons dat ze graag willen dat er meer activiteiten worden georganiseerd. En dat willen we ook gaan doen, omdat we dit zelf ook erg leuk vinden.” De twee willen dit gaan oppakken met behulp van de jongerenwerkers van SWB. “Het project Jong&Meer is afgerond en daarom gaan wij nu verder onder onze eigen naam. Hiervoor hebben wij een Instagram account aan gemaakt, waar wij alle activiteiten aankondigen en er ideeën ingestuurd kunnen worden. Dus heb je een idee voor een leuke activiteit? Laat het ons vooral weten!”

@jongerenactiviteiten_brummen