Kinderen mogen meedenken over speeltuintjes in Beinum

DOESBURG – Bas (5) en Luuk (3) zijn druk in de weer met stickers, stiften en plattegronden. Samen met Arie Stobbe van ontwerp- en adviesbureau Speelplan maken zij een ontwerp voor de ideale speeltuin. “Ik wil in bomen klimmen en hutten bouwen”, zegt Luuk.

De jongetjes zijn twee van de kinderen die donderdag 6 juli deelnamen aan een ontwerpsessie in sporthal Beumerskamp in Doesburg. De speeltuinen in de wijk Beinum zijn toe aan een opknapbeurt. Binnen het project Naar Buiten in Beinum is veel aandacht voor spelen en herinrichting van de speelplaatsen in de wijk maakt dan ook deel uit van de plannen. Er zijn momenteel 21 speelplekken in Beinum, waarvan er aan aantal nauwelijks wordt gebruikt. Het idee is grofweg om de populairste plekken wat uit te breiden en uitdagender te maken en de minder gebruikte speelplekken samen te voegen.

Maar hoe dit er precies uit moet gaan zien, daar had de gemeente Doesburg de mening van de kinderen zelf bij nodig. Daarom werd donderdagmiddag een ontwerpsessie gehouden in de kantine van de sporthal. Medewerkers van ontwerp- en adviesbureau Speelplan vroegen de kinderen op welke plekken zij op dit moment het meest spelen. Daarnaast mochten de kinderen aangeven wat ze het leukst vinden om te doen. “De kinderen geven allemaal aan veel groen belangrijk te vinden”, zegt Arie Stobbe van Speelplan. “Dat is wel heel opvallend en eigenlijk ook wel heel mooi. Gras geeft koelte, bomen schaduw. De kinderen vinden groen vooral leuk omdat ze zich er kunnen verstoppen.”

Een van de meiden wil graag kunnen klimmen en klauteren, een ander vraagt om een basketbalnet voor wat jongere kinderen. “Het net dat er nu hangt, is te hoog.”

Diezelfde avond waren ook ouders welkom in de sporthal om hun mening te geven. Hen is vooral input gevraagd over veiligheid en de afstand tot aan huis. Met al deze informatie maakt Speelplan een ontwerp voor de speelplekken in de wijk, dat later wordt gepresenteerd.