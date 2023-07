John Cornelissen gaat in zijn jaren 70-kamer terug in de tijd

VELP – Een telefoon met draaischijf, een televisie waarbij met een pinnetje de zender moet worden opgezocht en een telefoonboek met nummers waarvan d meeste vandaag de dag waarschijnlijk niet meer gebruikt worden. Als je de kamer van de woning van John Cornelissen (65) in Velp binnenloopt, waan je je even in de jaren 70. De Velpenaar heeft een kamer op de bovenverdieping van zijn woning helemaal ingericht als in de stijl van toen. “Ik zet graag een lp of of bekijk een video van bijvoorbeeld Floris en dan krijg ik helemaal dat gevoel weer van vroeger.”

Het idee van de jaren 70-kamer ontstond eigenlijk door de warme herinneringen aan zijn jeugd die John koestert. “Ik heb het gewoon erg naar mijn zijn gehad in de jaren 70 en 80. De tijden waren echt anders. Er was veel gezelligheid, saamhorigheid, we deden gezellig een spelletje. Dat is nu anders. Mensen zijn veel meer met zichzelf bezig en zitten vaak op hun telefoon.” Die gezelligheid wil hij met zijn jaren 70-kamer graag overbrengen naar anderen. “Ik hoop mensen hiermee een beeld te geven van hoe er in de jaren 70 en 80 geleefd werd.”

John verzamelde in de loop van de jaren veel spullen uit die tijd. In zijn kamer is aan elk detail gedacht. Op tafel ligt een telefoonboek met een kaft uit de jaren 70, dat John zelf gemaakt heeft, en zelfs de prullenbak is tientallen jaren oud. Hij haalde een oude gevelkachel uit een oud interieur van een woning in Velp, die rigoureus verbouwd werd. Deze kachel staat nu als pronkstuk in zijn kamer. “Ik heb er zelf verlichting in gemaakt, zodat het net lijkt of de kachel aanstaat”, vertelt hij. John trekt zich meerdere keren per week terug in zijn kamer. Dan draait hij elpees of kijkt hij videobanden met films en series van vroeger.

Hoewel hij al vele items uit de jaren 70 bezit heeft zijn er nog twee items die hoog op zijn verlanglijstje staan, zoals een Philips televisie, type K9. “Die hadden wij zelf vroeger ook. Ik zou heel graag een werkend exemplaar op mijn kamer zetten.” Ook is John nog op zoek naar en rotan plantenstandaard uit de jaren 70. In zijn kamer heeft hij zelfs al een plekje voor deze standaard gereserveerd. John komt graag in contact met mensen die hem aan deze items kunnen helpen. Hij is te bereiken via 06-26940334.

Oproepje

