Home-Start viert jubileum

DIEREN – Het succesvolle project Home-Start van Humanitas bestaat in Nederland 30 jaar en dit jubileum is op verschillende locaties in Nederland gevierd. Zo was er zaterdag 8 juli ook een feestelijke bijeenkomst in Dieren met creatieve activiteiten en een lekker hapje en drankje.

Het programma Home-Start van Humanitas biedt opvoedondersteuning aan gezinnen met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar, vanaf 28 weken zwangerschap. In een aantal gemeenten is Home-Start ook mogelijk voor ouders met kinderen vanaf 7 jaar. De vrijwilliger van Home-Start heeft ervaring met opvoeden en komt elke week bij jonge gezinnen langs. Hij of zij luistert en geeft praktische tips. In 2016 is Humanitas Home-Start Rheden van start gegaan, in nauwe samenwerking met Home-Start de Liemers, dat al langer bestaat.

“Het verhaal van Home-Start is een verhaal over de kracht van mensen”, vertelt projectcoördinator Marjolein Nieuwenhuisen. “De kracht van moeders en vaders die weer gaan geloven in hun eigen opvoedvaardigheden en hun gezinnen weer op de rit krijgen. De kracht van vrijwilligers die hun ervaringen en kwaliteiten delen en inzetten in de gezinnen.”

287 kinderen

Dat Home-Start voorziet in een behoefte, blijkt wel uit de cijfers. Alleen al in de gemeente Rheden zijn er vanaf 2016 162 aanvragen geweest voor ondersteuning. Er zijn 125 koppelingen gerealiseerd, waarbij een vrijwilliger gemiddeld een jaar actief betrokken is geweest bij een gezin. Hierbij zijn 287 kinderen betrokken geweest. “Dankzij de wekelijkse ondersteuning zijn er minder stressvolle momenten in huis, ervaren ze meer rust, structuur, balans en ook in de relatie met hun ouders meer stabiliteit/vertrouwen en veiligheid”, vertelt Nieuwenhuisen. Daarbij wordt samengewerkt met de gemeente Rheden, Incluzio en andere partners.

Vrijwilligers

In die periode zijn er vijftig vrijwilligers actief geweest in de gemeente Rheden, waaronder enkele uit de Liemers. Sommige van hen doen dit vrijwilligerswerk al meer dan 7 jaar. Nieuwenhuisen zou graag meer vrijwilligers verwelkomen. “Met een paar uurtjes in de week kun je al het verschil maken in een gezin. De kracht van onze vrijwilligers is gelijkwaardigheid, tijd, aandacht en empowerment. Wij zijn geen professionals en werken niet met rapportages en doelen. De ouder heeft de regie en wij lopen mee in de ondersteuningsvragen waar een ouder behoefte aan heeft of graag wil veranderen. De vrijwilligers nemen het niet over en werken vraaggericht”, legt ze uit. “Uit evaluatiegesprekken krijgen we vaak terug dat ouders zich een betere ouder voelen, de sfeer in huis is verbeterd, het zelfvertrouwen is vergroot en dat vooral alle tijd, aandacht en gelijkwaardigheid als zeer prettig wordt ervaren. Maar het belangrijkst is voor ons dat onze deelnemers kunnen zeggen ‘dankzij het contact met mijn vrijwilliger kan ik mijn leven zelf weer oppakken’.

Vrijwilligers bij Humanitas Home-Start krijgen scholing, een basistraining, intervisiemomenten, themabijeenkomsten en gezellige uitjes.

home-start.nl