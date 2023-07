Hoe Diana eeuwenlang uitkeek over de vijver van Biljoen

VELP – Eeuwenlang sierde een beeld van godin Diana het eilandje in de grote vijver van landgoed Biljoen in Velp. In de jaren 80 verkeerde het in zo’n slechte staat dat het werd verwijderd. Toch bestaat in Velp nog de wens om de godin opnieuw te laten verrijzen op het eiland.

Eigenaar Baron Johan Frederik Willem van Spaen (1746-1827) hield zich intensief bezig met vernieuwingen in de tuin- en landschapskunst. Hij reisde tussen 1760 en 1790 veel door Europa, onder andere om tuinen te bezoeken. Hier deed hij inspiratie op voor de inrichting van de tuinen op zijn landgoed en kwam hij vermoedelijk ook op het idee om een grafeiland te maken in de vijver. Op het eilandje plaatste hij een beeld van Diana, godin van de jacht. Een grafeiland is het nooit geworden, maar het beeld werd een beeldbepalend onderdeel van het landschap.

Engelse stijl

Van Spaen nam tuinarchitect Johan David Zocher junior in de arm en onder zijn leiding werd in 1823 bij Biljoen een grachtenstelsel gegraven en een vijver in landschapsstijl aangelegd. Er werden drie eilandjes opgeworpen en rondom de waterpartij werden sierlijke slingerpaden aangelegd. Zo werden de grote waterpartij voor Overhagen en die rond Biljoen bij elkaar getrokken en werden beide gebieden meer een eenheid. Van Spaen was liefhebber van de Engelse stijl, waarbij de beslotenheid van de gesloten beplanting rond Biljoen werd doorbroken. In die tijd is waarschijnlijk ook het beeld van Diana, godin van de jacht, op het eiland geplaatst.

Verval

We gaan een paar eeuwen vooruit in de tijd. Het eilandje in de vijver is nooit een begraafplaats geworden, maar in de jaren 60 van de vorige eeuw stond Diana nog steeds trots op haar sokkel. Tot er in de strenge winters regelmatig vandalen op het eiland komen. De bevroren vijver verschafte toegang tot het eiland en onverlaten konden helaas niet van het beeld afblijven. Het beeld raakte beschadigd. Een deel van de armen verdween, evenals een mand met pijlen. De jeugd klom op het beeld en speelde op het beeld, waardoor het verder afbrokkelde. De jaargetijden deden de rest. Halverwege de jaren 80 zijn de laatste stukken van het beeld weggehaald en tegenwoordig staat alleen de sokkel nog op het eiland.

Onderzoek

Amateurhistoricus Ale Hartgers, inwoner van Rheden, trekt zich het lot van Diana aan. Hij deed ruim twee jaar onderzoek naar de geschiedenis van het beeld en schreef de basis van dit artikel. Hartgers voerde veel gesprekken met personen en instanties en legde onder andere contact met Harry Buurman, geboren en getogen op de kwekerij van zijn ouders, tegenover Biljoen. Als kleine jongen wierp Buurman regelmatig een blik op Diana. Hij speelde er samen met zijn zus Toos (foto), die inmiddels helaas overleden is.

Buurman en een aantal van zijn vrienden hebben altijd de droom gehad om een nieuw beeld van Diana te schenken om terug te plaatsen op het eiland, ‘waar het hoort’. Zover is het helaas nog niet gekomen. Hartgers deed navraag bij Gelders Landschap en Kasteelen (GLK), eigenaar van landgoed Biljoen. Deze organisatie liet weten dat er binnen enkele jaren historisch onderzoek wordt verricht op het landgoed. “Dit moet voldoende handvatten geven om af te kunnen wegen om iets wel of niet terug te brengen”, aldus GLK.

Een kleine Harry Buurman en zijn zus Toos in de jaren 60 bij het beeld van Diana, de armen en pijlenkoker waren toen al verdwenen (privéfoto H. Buurman)

Een foto uit 1910. Er wordt volop geschaatst op de vijver. Rechtsachter is het eiland te zien, met daarop het beeld van Diana

