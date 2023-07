Grote controle op criminele activiteiten in garageboxen gemeente Rheden

RHEDEN – In de strijd tegen criminaliteit is eind juni in de gemeente Rheden een grootschalige controle van garageboxen uitgevoerd. In twee garageboxen zijn goederen aangetroffen die verband houden met hennepteelt.

De gemeente Rheden heeft de controle uitgevoerd samen met de integrale veiligheidspartners, zoals Omgevingsdienst Regio Arnhem, Douane, Vivare en Politie. In totaal zijn er veertig tot vijftig garageboxen gecontroleerd in Velp. Er zijn weinig bijzonderheden aangetroffen, op de hennep-gerelateerde goederen in twee garageboxen na.

“Criminelen uit de onderwereld maken steeds meer gebruik van diensten van de bovenwereld. Deze twee werelden raken zo met elkaar verweven en criminelen beïnvloeden op die manier onze samenleving. Dit is iets wat we niet willen”, legt burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden uit. “Om dit aan te pakken voeren we controles uit en werken we als gemeente samen met verschillende veiligheidspartners op thema’s als drugshandel, witwassen, mensenhandel en zorgfraude. Inwoners en ondernemers kunnen ons helpen door alert te blijven.” Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.”

De meeste reacties van de gebruikers van de garageboxen waren positief en de controle is rustig verlopen. De controle van de garageboxen is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in buurten te verbeteren en ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld, tegen te gaan. Garageboxen worden soms als ontmoetingsplaatsen voor criminelen gebruikt of als opslagplaats voor drugs, wapens of gevaarlijke stoffen. In ernstige gevallen kan misbruik tot gevaarlijke situaties leiden. Denk aan brandgevaar, overlast en aantasting van de gezondheid van omwonenden en naastgelegen gebruikers.