‘Gewone mensen’ scheppen tijdsbeeld van Ellecom

ELLECOM – Rheden bestaat 450 jaar en zeker dertig generaties hebben al in de gemeente geleefd. Een team van vijftien Ellecommers greep deze gelegenheid aan om een schets te maken van hun dorp. Zij maakten portretten van zestig inwoners, die worden gebundeld in het boek ‘Gewone mensen in Ellecom’.

Onder de naam Tourdeloer gingen de schrijvers het gesprek aan met deze zestig mensen. “Het zijn inwoners die je niet altijd zult tegenkomen. Van wie soms veel, maar vaker weinig bekend is. Mensen met verhalen; over hun leven, interesses, over veranderingen die ze meemaken, over vrolijke zaken en moeilijke onderwerpen, over hoe zij de toekomst zien. Gewone mensen dus, die bijzonder blijken als je met ze praat”, aldus de schrijvers. Deze mensen zijn deels willekeurig gekozen, deels zelf aangemeld of aanbevolen door anderen. Het zijn mannen en vrouwen, in leeftijd variërend van 11 tot 96 jaar.

‘Gewone mensen in Ellecom’ is een momentopname. Het dorp verandert geleidelijk. Waren er vijftig jaar geleden drie kroegen, drie bakkers, een kruidenier, twee kappers en twee scholen, nu is er nog maar één winkel en één school. Het café sloot vorig jaar, de fanfare werkt samen met de harmonie in Doesburg, de kerk blijft open dankzij samenwerking met de kerken in Rheden en de Steeg.

Daarmee verandert ook de sociale samenhang in Ellecom. Mensen zijn individualistischer. Ze gebruiken internet. Het opleidingsniveau is gestegen en Ellecom kent nu meer forensen dan voorheen, melden de mensen van Tourdeloer. Ellecom blijft tegelijk een dorp met veel, vaak informele, clubjes en sociale verbanden. Mensen weten zich, vooral in moeilijke periodes, gesteund door dorpsgenoten. Deelname aan dorpsactiviteiten is groot. Toch zijn er, onderhuids, ook andere ontwikkelingen: ouderen raken langzaam uit het zicht van het dagelijkse leven, jongeren trekken weg. Nieuwe inwoners zijn onbekend met de geschiedenis van Ellecom en soms ook, met het leven in een kleine gemeenschap.

“Het boek is een uitnodiging elkaar te ontmoeten en te leren kennen zonder dat het ‘dwingend’ wordt. Het boek met portretten is toegankelijk en eenvoudig geschreven. Iedereen kan het boek op zijn/ haar manier lezen, de website bezoeken en de filmpjes en verhalen tot zich nemen”, aldus de schrijvers, fotografen en vormgevers die belangeloos aan dit boek meewerken.

‘Gewone mensen in Ellecom’ komt in oktober beschikbaar. De makers proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en doen daarom mee aan de Ik buurt mee!-actie van de gemeente Rheden. Een voucher doneren kan via ikbuurtmee.nl, bij Bakker Samberg of bij Ton Borsboom aan de Laan van Athlone 2b.

facebook.com/gewonemenseninellecom