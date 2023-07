Gert van Hoef op Beekbergens orgel

BEEKBERGEN – Maandag 17 juli speelt Gert van Hoef op het orgel van de Hervormde Kerk in Beekbergen. Het hoofdorgel is het zeventien stemmen tellende Koninklijke Schilling orgel, het oudste monument in de Gemeente Apeldoorn. Het Schillingorgel is gebouwd in 1779 en door koning Willem 1 in 1842 geschonken aan Beekbergen. Het orgel is tussen 2003 en 2005 volledig (terug)gerestaureerd en weer in oude glorie hersteld.

Gert van Hoef is geboren in Barneveld. Op 13-jarige leeftijd ontdekte hij het orgel en raakte hij geïnspireerd door het orgelspel van zijn opa, die hem wegwijs maakte op het instrument. Vanaf januari 2010 ging hij orgellessen volgen bij de bekende Voorthuizense concertorganist Evert van de Veen. In de anderhalf jaar dat Gert van hem les kreeg, kwam zijn muzikaliteit tot bloei en ontwikkelde hij zijn repertoire zowel in de breedte als in de diepte. In juni 2010 werd hij benoemd tot organist binnen de Hervormde kerk te Voorthuizen. In augustus behaalde hij de eerste prijs bij het Feike Asma concours bij Johannus Orgelbouw. Al sinds het prille begin van zijn carrière plaatst Gert filmpjes van zijn orgelspel op YouTube. Mede daardoor geniet hij aanzienlijke bekendheid en geeft hij jaarlijks vele concerten in binnen- en buitenland.

Van 2020 tot en met 2022 gaf Gert wekelijks een livestream-orgelconcert vanaf zijn YouTube-kanaal. Gert zal in Beekbergen verschillende eigen improvisaties spelen, en brengt een veelbelovend programma voor een breed publiek. Het concert eindigt met samenzang. Aanvang is 20.00 uur, de inloop vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro, kinderen tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro.