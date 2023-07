Gemeentehuisje en tijdscapsule te zien in Ellecom

ELLECOM – In het weiland aan de Middachterallee in Ellecom staan een blinkende, zilveren raket en een jubileumgemeentehuisje. Wie hier meer van wil weten, kan de komende zondagmiddagen tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen. De raket is de tijdmachine van Didès Elspa Révellas, tijdreiziger en vermeende oprichter van de gemeente in 1573. Bezoekers mogen in zijn stoel plaatsnemen. Ook het gemeentehuisje, bekend als ‘de paddestoel’, is dan geopend. Hier is de expositie over ‘Het verhaal van de kist’. Daarnaast staat in het weiland ook nog het kunstwerk ‘De graszandloper’ van Robin Wijers. De toegang tot alle drie de locaties is gratis te bezoeken op de zondagmiddagen in de zomer, met uitzondering van 23 en 30 juli en 6 augustus.

Voor wie nog meer wil zien, kan ook een bezoek brengen aan de even verderop gelegen Turnhal in Ellecom. Daar heeft de IJsselbiënnale een groepsexpositie ingericht. In de Bundel in Dieren is tot en met 14 juli de expositie over ‘Didès & Het verhaal van de kist’ te zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Ook hier is de toegang gratis.

Het gemeentehuisje en de tijdscapsule zijn een coproductie van Illusions Factory, de Dingenfabriek en Cultuurbedrijf RIQQ in het kader van 450 jaar Rheden.

Foto: Cultuurbedrijf RIQQ

De tijdscapsule van Didès in het weiland aan de Middachterallee