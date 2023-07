Gemeente en provincie vragen Stora Enso: houd papierfabriek De Hoop open

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft samen met de provincie Gelderland een brief gestuurd aan de hoofddirectie van Stora Enso, met daarin de oproep op papierfabriek De Hoop in Eerbeek niet te sluiten. Namens de provincie laat gedeputeerde Jan Markink weten: “Het besluit heeft ons enorm verrast en diep teleurgesteld. Er staan honderden banen op het spel. We willen in gesprek met het moederbedrijf.”

Donderdag 15 juni maakte het Finse bedrijf Stora Enso bekend papierfabriek Stora Enso De Hoop Mill in Eerbeek te willen sluiten. Hierdoor verliezen mogelijk 185 mensen hun baan. “Een sluiting van de fabriek is heel ingrijpend voor de betrokken medewerkers en hun familie. En wat dacht je van de onzekerheid die het meebrengt voor medewerkers die namens toeleveranciers voor de papierfabriek werken. Dit voorgenomen besluit kan dus heel ingrijpend zijn voor de gemeenschap van Eerbeek en omgeving,” zegt verantwoordelijk wethouder Steven van de Graaf weten.

Het belang van de papierindustrie voor de werkgelegenheid en economie in Gelderland is groot. De provincie en gemeente investeerden de afgelopen jaren daarom veel tijd en geld in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Daarin werken de overheden samen met bedrijven in de papierindustrie om het vestigingsklimaat te versterken en een betere balans te zoeken tussen de bedrijven en de leefbaarheid voor inwoners.

Plan LCE ligt stil

Stora Enso De Hoop Mill is de grootste papierproducent in Eerbeek en een belangrijke partner in verschillende projecten in het samenwerkingsprogramma, waaronder de bouw van een gezamenlijk logistiek centrum (LCE) voor de papierfabrieken. Binnenkort zou een voorstel hiervoor ter vaststelling worden voorgelegd aan Provinciale Staten. In overleg met gemeente Brummen en betrokken ondernemers heeft het provinciaal bestuur besloten dit proces tijdelijk stil te leggen tot er meer duidelijkheid is over de voorgenomen sluiting van papierfabriek De Hoop Mill.

Alle andere projecten in het programma gaan gewoon door, zoals de verbeterde inpassing van papierfabriek Folding Boxboard, het wegennet, de herontwikkeling van het Burgersterrein, Spoorzone en Kerstenterrein en de proef met een Waterrotonde.