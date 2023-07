Foto-expositie Sem Scheerder (13) in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Hij is slechts 13 jaar, maar Sem Scheerder uit Rheden is al hard bezig om met zijn foto’s grote bekendheid te krijgen. Vorige maand stond hij in de National Geographic Junior met een van zijn foto’s en vanaf zaterdag 8 juli schitteren zijn foto’s, samen met die van zijn vader en opa, in de Dorpskerk in Rheden.

Sems liefde voor fotograferen startte eigenlijk op een droevig moment in zijn leven. Toen hij 9 jaar oud was overleed zijn opa. “Die zat dag en nacht in de IVN-tuin om foto’s te maken van ringslangen”, vertelt de jonge Rhedenaar. Na zijn overlijden vroeg Sem zijn oma of hij de fotocamera van zijn opa mocht lenen en zij stemde in. “in eerste instantie fotografeerde ik bij Mini Cooper tochten, waar wij met onze eigen Mini aan meededen, maar toen kwam corona. De ritten gingen niet meer door en ik trok met mijn camera de natuur in.”

Samen met zijn vader Floris ging Sem naar de Posbank om de mooie landschappen en het wild vast te leggen. “De omschakeling van auto’s naar natuur ging eigenlijk heel erg vanzelf”, zegt hij daarover. Ook zijn vader werd aangestoken door het fotografievirus. Elk weekend trekken de twee er op uit om de natuur op de gevoelige plaat vast te leggen.

Het werk bleef niet onopgemerkt. Sem ontving veel lof op social media en zijn foto van de wolf werd in de de National Geographic Junior geplaatst. Ook in zijn eigen woonplaats Rheden vallen zijn foto’s in de smaak “Ik werd benaderd of ik in het kader van 450 jaar Rheden wilde exposeren in de Dorpskerk in Rheden, en dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. In eerste instantie zou het alleen om mijn foto’s gaan, maar later ontstond het idee om ook foto’s van mijn vader en opa te exposeren.”

Dit resulteerde in een expositie van drie generaties die vanaf zaterdag 8 juli te zien is in de Dorpskerk in Rheden. Om 15.00 uur verricht wethouder Gea Hofstede de opening. Na de opening is de expositie tot 7 oktober te zien op zaterdagen van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Meer foto's

Sem Scheerder