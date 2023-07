Festival Pulp is een ode aan de papiermakerij

EERBEEK – In het eerste weekend van september is het in Eerbeek tijd voor een nieuw festival: Pulp. Het dorp staat dan bol van de activiteiten, die allemaal te maken hebben met papier. Van een papierdoolhof tot de beste artiesten op een feestplein met passende aankleding, er is voor jong en oud van alles te doen. “Met Pulp gaan we terug naar de kern van Eerbeek”, vertelt evenementenorganisator Yannick Hilger.

Eerbeek staat natuurlijk bekend om de papierindustrie. “Al 360 jaar wordt hier papier gemaakt. En daar mag Eerbeek best trots op zijn. Met dit festival willen we terug naar de basis en laten zien wat je allemaal met papier kan doen”, zegt Hilger. Genoeg reden om een weekend vol leuke activiteiten te plannen, die allemaal te maken hebben met papier. Hilger organiseert het festival niet alleen, hij doet dit samen met onder andere Hét Papierhart, een samenwerking tussen de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

De kern van het festival is het Stationsplein. Bezoekers die met de stoomtrein aankomen, kunnen zo door naar de festiviteiten elders in het dorp. “Pulp is in hetzelfde weekend als het stoomtreinfestival Terug naar Toen, dus dat sluit mooi aan”, legt Hilger de keus voor dit weekend uit.

Activiteiten

Vrijdagavond gaat Pulp van start met de Industrial Run. Kinderen, teams van bedrijven en verenigingen en single lopers kunnen allemaal meehollen over een uitdagende route tussen, langs en dóór verschillende papierfabrieken.

Zaterdag en zondag is er op verschillende plekken in het dorp van alles te doen. Bij Folding Boxboard komt een activiteitenplein voor met name de kinderen. Er komt een papierdoolhof en allerlei mogelijkheden om te knutselen en kunstwerken te maken – natuurlijk met papier. Op het Kerstenterrein wordt een tentoonstelling ingericht, in samenwerking met de facebookpagina Oud Eerbeek. “Hierin willen we de geschiedenis van het dorp en de papierindustrie laten zien”, legt Hilger uit. “De Middelste Molen laat zien hoe vroeger papier werd gemaakt en bezoekers kunnen zelf proberen papier te scheppen.” Er zijn creatieve workshops waarin van alles van papier wordt gemaakt. Daarnaast is drie dagen lang een foodtruckplein en horecaplein geopend.

Dit is een kleine greep uit alle activiteiten, want er wordt nog flink gesleuteld aan het programma. Ook wordt er nog hard nagedacht over de aankleding van het festival. “Daar willen we natuurlijk wel iets bijzonders van maken. Iets dat past bij het thema”, aldus Hilger.

Muziek

Geen festival zonder muziek en ook in Eerbeek gaat het dak eraf – van de tent weliswaar. Vrijdagavond komen er twee DJ’s en voor zondagmiddag wordt nog een band gezocht. Op zaterdagavond pakt Hilger uit tijdens een feestavond die hij, geheel toepasselijk, de Grote Party heeft genoemd. “Er komen echt goede artiesten, met DJ’s La Fuente en Mental Theo als klappers van de avond. De line-up bestaat verder uit DJ Twan Kemp, It All Started in the 90’s en 2nd Bass”, vertelt Hilger niet zonder trots.

De meeste activiteiten van Pulp zijn gratis. Kaarten voor de Grote Party zijn te koop op pulpfestival.nl. Hier kunnen hardlopers zich ook alvast inschrijven voor de Industrial Run.

