Expositie Annemarie van Ulden in Oranjerie geopend

DIEREN – Zaterdag 15 juli is de expositie van Annemarie van Ulden geopend in de Oranjerie in Dieren.

Karlijne Pietersma, de voorzitter van het kunstenaarscollectief De Nieuwe Ruimte heeft door middel van een een interview met de kunstenares de opening verricht. Annemarie van Ulden exposeert drie maanden lang in de Oranjerie in het Carolinapark in Dieren. Haar werk is van woensdag tot en met zondag te zien tussen 10.00 en 18.00 uur.

Annemarie van Ulden is beeldend kunstenaar en illustrator en woont sinds vijf maanden aan de Prinses Irenelaan in Dieren, waar zij een atelier aan huis heeft. Haar kinderen zijn vaak een inspiratiebron. Annemaries illustraties zijn meestal poëtische inktschilderijtjes en de portretten persoonlijke ontmoetingen. Ook droomwerelden en wezens in inkt en gouache, die intuïtief ontstaan, al dan niet voortkomend uit een verhaal, komen tot leven in haar atelier. “Mijn vrije werk is vooral gebaseerd op mijn verwondering over de schoonheid van het kleine: een ui bijvoorbeeld. Ook werk ik droedels uit, daarmee laat ik mijn fantasie de vrije loop.” Annemarie houdt van werken met heel natuurlijke materialen. Zo heeft ze geschilderd met rivierklei en inkt van de inktzwammen die ze vond. Met amberbladeren vormde ze ‘leafjes’, een soort natuurwezens.

In de Oranjerie is een selectie van schilderijen en portretten te zien, waaronder ook haar nieuwste werken ‘Forest’, die geïnspireerd zijn op de natuur in haar nieuwe omgeving.

Foto: Ruud van der Ham.

annemarievanulden@gmail.com

annemarie-van-ulden.nl