Een Stief Kwartiertje: Natuurlijk

Het leven op deze aardkloot was er al even voordat de mens – te weten homo sapiens oftewel de verstandige/denkende mens – er zijn intrede deed. Planten en dieren waren er al eerder en op een aantal diepgelovigen op de Noord-Veluwe na weten we dat de huidige mens een evolutionair wezen is met de mensaap als voorouder. Gezien de huidige situatie waarin de mensheid en de aarde verkeren, moeten we ons afvragen of homo sapiens wel zo verstandig en denkend is. Wellicht het grootste probleem van de mensheid is haar relatie tot de natuur. Hoewel het merendeel van de mensheid erkent dat we het product van evolutie zijn, gaan we ons steeds onnatuurlijker verhouden tot de natuur met de bekende gevolgen als klimaatverandering, achteruitgang biodiversiteit, lucht, water en grond vervuild etc. Natuur is daarmee verworden tot cultuur, een gebruiksvoorwerp.

Het begrip natuur omvat alle levende organismen, hun habitat, het ecosysteem waarvan ze deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen, ongeacht of ze al dan niet voorkomen onder invloed van menselijk handelen, met uitsluiting van cultuurgewassen, de landbouwdieren en huisdieren. Dat is de officiële definitie en daar is de menselijke invloed inmiddels in opgenomen. Daarmee hebben we de natuur tot ons eigendom verklaard waarover we dus vrijelijk kunnen en mogen beschikken. Dat kan dus goedschiks of kwaadschiks.

Na deze lange inleiding moeten we terug naar onze eigen regio. We vinden dat we veel natuur hebben, al weten we dat de hele omgeving, op de stuwwallen van de Veluwe na, nagenoeg gevormd is door menselijk handelen. Willen we onze omgeving natuurlijk kunnen noemen, dan zullen we dat menselijk handelen natuurlijker moeten maken. Terug naar de oorsprong, al betekent dat natuurlijk ook gewoon menselijk handelen, maar dankzij de definitie mogen we onze omgeving natuur noemen. Het klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Wellicht tevens het beste bewijs dat het gaat zoals het gaat.

Elke weg terug is een lastige, want de mens is geneigd vooruit te denken. Maar als we iets natuurlijker willen leven, is het goed eerst achterom te kijken om te bepalen waar we vandaan komen en dan bezien waar we heen willen. Twee ontwikkelingen in onze omgeving zijn actueel. De eerste is het verblijf van de wolf onder ons. De rechter heeft verleden week bepaald dat de komende weken er niet met een paintballgeweer op de wolf geschoten mag worden. Wat er daarna gebeurt, is nog onzeker. Wanneer we natuurlijker willen leven zouden we dus helemaal niet op de wolf moeten schieten, want het beest is onderdeel van de natuur. Over dat laatste zal hevig strijd geleverd worden, want was de wolf er al voordat we elke hondachtige tot huisdier hebben gemaakt en heeft het dier zich nooit laten knechten.

De tweede ontwikkeling is dat er steeds meer initiatieven zijn om te komen tot natuurinclusieve landbouw, die naast gezonde, dus gifvrije producten ook bouwstoffen levert voor de bouw van onze huizen. In Brummen telen steeds meer boeren vezelhennep, vlas en olifantsgras, waarvan isolatiemateriaal voor huizen gemaakt kan worden; daar zit voor boeren meer brood in dan in het verbouwen van graan (…).

We hebben het vermogen tot denken en zijn dus in staat de natuur ten dienste te laten zijn aan ons leven. Dat kan zelfs ten voordele zijn van zowel de natuur als van ons, maar dan moeten we gebruik en dus geen misbruik van elkaar maken. Maar ja, een denkende mens is niet altijd een verstandige.

Desiderius Antidotum