Een Stief kwartiertje: Klimaatburgemeester

Wanneer u een openbare functie ambieert met de kans op publiekelijke waardering als u slaagt in uw opdracht en dat in één jaar tijd, dan kunt u nu solliciteren naar het respectabele ambt van klimaatburgemeester. De gemeente Rheden heeft de inwoners opgeroepen zich te melden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de andere gemeenten in de regio zullen snel volgen. Geen enkele gemeente kan zich immers nog permitteren geen klimaatburgemeester te hebben. Wanneer u aangenomen wordt, begint u dit jaar in de klimaatweek, de eerste week van november.

Iedereen die een redelijk klimaatvriendelijk verhaal op papier kan zetten kan het worden, een gemeente kan zelfs meerdere klimaatburgemeesters hebben. In tegenstelling tot een echte burgemeester, die voornamelijk een ceremoniële functie heeft, heb je als klimaatburgemeester echt wat te zeggen, althans….als er geluisterd wordt. De overredingskracht is het belangrijkste instrument en tevens van onschatbare waarde, waar overigens geen geldelijk gewin tegenover staat; de beloning bestaat uit de redding van het leven op deze aardkloot en dus van de mensheid, maar eeuwige roem levert het desondanks niet op; je moet er heel wat voor over hebben.

Gemeenten hebben tegenwoordig meerdere burgemeesters: een officiële, die probeert met een ambtsketen de boel bij elkaar te houden; soms is er ook een kinderburgemeester, die als onmondige de andere onmondigen een stem moet geven en tegenwoordig dus ook een klimaatburgemeester, die zijn of haar buurman aan de zonnepanelen moet krijgen, maar ook uit de auto én tevens moet overtuigen geen vliegvakanties meer te willen, maar daarentegen fietsvakanties om in alle rust te genieten van een vegetarische maaltijd op een kussentje voor de tent ergens op de Veluwe.

Het aanstellen van klimaatburgemeesters zijn allemaal goedbedoelde pogingen om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Er zijn dus nog 27 klimaatburgemeesters te gaan. De verantwoordelijkheid is groot en zwaar, want het is vaak roeien tegen de stroom in. Klimaatburgemeesters zitten voortdurend in de paradox van probleemgericht- versus oplossingsgericht denken; te snel oplossingsgericht denken leidt af van de analyse van de echte problemen en een oplossing is pas een oplossing als het grootste deel van de mensheid – dat zijn wij, de probleemeigenaren – de problemen herkennen en erkennen. Zo zien we in Brummen dat de klimaatburgemeester met zijn eigen wethouder vecht, die als lid van het college van burgemeesters en wethouders vóór het bouwen van een nieuw pompstation is op een plek die grenst aan een akkerbedrijf, waar op biologisch dynamische wijze groenten worden verbouwd. Commotie alom in de gemeenteraad en ook daarbuiten. De klimaatburgemeester voelt zich gedwongen naar de rechter te stappen, die in ons landje met de vele tegengestelde belangen steeds vaker naast de rechtsprekende ook de wetgevende macht wordt.

De klimaatburgemeester staat in feite symbool voor het huidige tijdsgewricht. Het is een ideologisch instituut, waaraan veel zeggingskracht, maar geen feitelijke macht wordt toegekend. Enerzijds is nagenoeg elk weldenkend mens overtuigd dat er iets moet gebeuren om de huidige opwarming van de aarde te stoppen. Anderzijds stijgt het autogebruik nog steeds, vinden we dat we recht hebben op vakanties naar verre oorden, gebruiken we meer fossiele brandstoffen dan ooit en sussen we ons geweten dat de technologische innovaties ons zullen redden. De klimaatburgemeester loopt voor de troepen uit en roept almaar: volg mij allen. Vooralsnog kijkt de goegemeente kopschuw toe.

Desiderius Antidotum