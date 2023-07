Een Stief Kwartiertje: Gelrepas

De Gelrepas is een toegangskaartje naar de samenleving. Eigenlijk is het een retourkaartje, want om zo’n pas te krijgen, moet je eerst afgezakt zijn tot bijstandsniveau of 120 procent van de bijstandsnorm verdienen en dat betekent in de praktijk dat je met één been buiten de samenleving staat; je leeft op de grens van de armoede. De pas moet je helpen om dat ene been weer bij het andere te krijgen, zodat een mens zich weer deel van de samenleving voelt in plaats van op de rand te bungelen.

De gemeenten Rheden en Rozendaal kennen de Gelrepas. In Rheden heeft de helft van de doelgroep zo’n pas. In Rozendaal zou het percentage hoger kunnen liggen omdat verhoudingsgewijs het aantal mensen dat een beroep kan doen op de regeling kleiner is, want de meeste Rozendalers zitten op modaal of tweemaal modaal of daarboven. Wellicht zullen er meer gemeenten volgen.

In navolging van de gemeente Arnhem gaat Rheden voortaan aan alle inwoners met een bijstandsuitkering automatisch de Gelrepas uitreiken. Rozendaal zal spoedig volgen neem ik aan, dat zijn ze min of meer aan hun (wel)stand verplicht. Het automatisch uitreiken is een goede zaak. Helaas is het hard nodig omdat in de afgelopen decennia de inkomensverschillen almaar groter zijn geworden. Mensen die toch al onderaan bungelden bleven daar meestal hangen en veel mensen die het al goed hadden gingen er zelfs op vooruit. Inmiddels is dat fenomeen wijd en zijd bekend, maar dat betekent nog niet dat er veel wegen naar oplossingen of minder grote verschillen zijn ingeslagen.

Armoede is vaak niet het gevolg van grote maatschappelijke ontwikkelingen, het zit meer in de ingewikkelde regelgeving waarvan de overheid geneigd is te zeggen dat het maatwerk is, maar waarbij nogal eens de menselijke maat ontbreekt. Toegegeven, het is gecompliceerd, omdat elke situatie anders kan zijn en regels nu eenmaal generiek, dus niet specifiek, worden toegepast. Armoede is ook over het algemeen geen gevolg van morele tekortkomingen, zoals luiheid of zwakheid, maar veelal bepaald door de omstandigheden waarin mensen door welke oorzaak dan ook zijn terechtgekomen. Vaak speelt afkomst daarbij een rol of onwetendheid over regel- en wetgeving.

Gemeenten in onze regio hebben in de afgelopen tijd allerlei maatregelen genomen om gezinnen overeind te houden, vooral met de toeslagen op de energierekening. Rheden en Doesburg zijn door de uitkeringen in het kader van de energietoeslag zelfs zodanig armlastig geworden dat ze de minister hebben gevraagd hen bijstand te verlenen. Los van de hoge energiekosten, waarin zowel de regering als gemeenten inwoners tegemoet zijn gekomen, is een van de belangrijkste oorzaken van de almaar groter wordende inkomensverschillen het feit dat mensen, die op of net boven de bijstandsnorm leven, zelf bij de gemeenten moeten aankloppen en dan bij voorkeur digitaal, terwijl juist die bewuste groep niet digitaal vaardig is. Vandaar dat het initiatief van Rheden inzake de Gelrepas juist zo goed is: de gemeente komt naar haar inwoners toe en komt achter haar toetsenbord vandaan.

In de afgelopen week werd heel duidelijk dat er fundamenteel iets moet veranderen in ons inkomensbeleid. Het is wrang dat aan de ene kant mensen moeten ploeteren en geholpen moeten worden om uit de armoede en schuldhulpverlening te blijven, terwijl aan de andere kant grote groepen aandeelhouders met een truc om de dividendbelasting te ontwijken de Nederlandse staat voor maar liefst 26 miljard euro getild hebben. Dat geeft natuurlijk geen pas, dat mag duidelijk zijn.

Desiderius Antidotum