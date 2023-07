Een Stief Kwartiertje: Een nieuwe premier

Wellicht heeft u zich net als ik de laatste dagen beziggehouden met de vraag hoe onze prachtige omgeving en provincie er over een tijd zullen uitzien wanneer Caroline van der Plas premier van dit landje wordt. We zien haar al staan op het bordes van Paleis Huis ten Bosch met de koning in driedelig grijs en zij op nieuwe oranje klompen en met die lange ketting waar de complete veeteelt onlosmakelijk aaneengeregen is en haar parfum een onmiskenbare landelijke geur verraadt. Caroline zal zeggen dat ze er voor alle Nederlanders is en dat de natuur natuurlijk blijft, want waar zouden we zijn zonder. De foto’s zullen de wereld overgaan en Caroline zal in hetzelfde steenkolenengels als al haar voorgangers laten weten dat er een nieuwe tijd zal aanbreken.

Maar wat gaat het betekenen voor Gelderland en de Veluwe en voor onze mooie Veluwezoom? De verwachting is dat de regeringsverklaring van Caroline dezelfde dooddoeners zal bevatten die in nagenoeg alle provinciale coalitieakkoorden staan. En dat betekent dat er prachtige uitgangspunten geformuleerd worden in prachtige volzinnen, waar in de nabije toekomst een natuurlijk evenwicht bewerkstelligd wordt tussen natuur, landbouw, veeteelt en economie dat zal bijdragen aan de verhoging van de welvaart en welzijn van ons allen. Zoiets en misschien zelfs nog fraaier.

Het probleem is echter – en dat geldt voor alle provincies en helemaal voor Gelderland – dat nog nergens concreet geformuleerd is hoe die fraaie doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Het zijn algemeenheden waarop niemand op voorhand tegen is en de coalitiepartners zeggen dat ze het gewoon gaan doen, maar wat gewoon is wordt niet duidelijk en wie wat gaat doen, wanneer en hoe en wie dat gaat betalen ook niet. En nu het kabinet demissionair is en Caroline nog niet op het bordes staat, zal vooralsnog de onduidelijkheid en onzekerheid alleen maar toenemen, al beweert men uiteraard in het provinciehuis dat het programma gewoon uitgevoerd zal worden.

Maar ja, hoe dan? De BBB wil het openbaar vervoer op het platteland stimuleren, althans de neergang stoppen, maar het Rijk wil dat niet betalen en ons nieuwe provinciebestuur ook niet.

In onze provincie hebben we 1800 boeren die als piekbelaster voor de stikstof worden beschouwd, maar het provinciebestuur is tegen gedwongen uitkoop en bovendien wil men de stikstofreductie op langere termijn, zelfs na 2035, realiseren. Maar zonder stikstofreductie worden er geen woningen gebouwd en geen wegen aangelegd. Er moet echter wel meer bos aangelegd worden – dat is een eis vanuit het Rijk – maar Caroline wil het niet op de goede landbouwgrond van ons. Het moeten daarom soortenarme productiebossen worden, maar daarmee schep je geen natuurlijk bos. Gewoon doen is de soortenarme verklaring in Arnhem.

De meeste boeren zijn blij met de val van het kabinet en zien Caroline al op het bordes staan en daarmee hetzelfde aantal koeien in hun wei.

Daarnaast wil Caroline de instroom van asielzoekers eerlijk verdelen op basis van het aantal inwoners per gemeente en niet op het aantal vierkante kilometers. Dat klinkt redelijk, maar bij 15.000 gaat de slagboom aan de grens naar beneden. Tussen al die problemen loopt er ook nog een roedel wolven, dat meent enig recht op leven te hebben in het land van hun voorouders. Ze worden nu nog met een paintballgeweer bejaagd, maar als Caroline haar zin krijgt worden het echte kogels.

En de Veluwe…..die maakt zich ook zorgen… niet over regeren, maar of het nog gaat regenen.

Desiderius Antidotum