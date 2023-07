Een Stief Kwartiertje: De IJssel

De IJssel staat dezer dagen volop in de belangstelling en dus ontkom ik er niet aan op deze plek de rivier te schetsen als een bode voor de regio. Dat komt voornamelijk door de IJsselbiënnale. Dat is een tweejaarlijkse buitententoonstelling, een kunstmanifestatie met 27 kunstwerken door kunstenaars uit binnen- en buitenland, die hun werk gedurende de zomermaanden laten zien langs de oevers van de IJssel. Het is een ontdekkingstocht door het landschap van de mooiste rivier van ons land en die stroomt ook nog eens door onze regio. U kunt de biënnale het best bezoeken per fiets en de 120 kilometer in dagkoersen afleggen van Ellecom tot Kampen. Als u door de kunstwerken en het fraaie landschap nog niet voldoende aan uw kunsttrekken bent gekomen, kunt u nog tentoonstellingen, optredens en andere activiteiten bezoeken in het kader van het uitgebreide cultuurprogramma Nevengeul. Een nevengeul is in feite net zo belangrijk als de rivier zelf en bepaalt zelfs voor een groot deel het natuurlijke karakter van de rivier. Het water en de oevers en zandbanken van de nevengeul en al de daarin levende organismen vormen een belangrijke schakel in het rivier-ecosysteem. Die wisselwerking is een van de doelen van de IJsselbiënnale.

Het thema van dit jaar is Grondtonen en is gebaseerd op de invloed van klimaatverandering die we inmiddels, gezien de vele invloedrijke mondiale ontwikkelingen op klimaatgebied, kunnen beschouwen als de grootste uitdaging waarvoor de mensheid zich gesteld weet. Grondtonen wil de aandacht vestigen op het herstel van een goede bodem; het is essentieel voor een duurzame toekomst, zowel letterlijk als figuurlijk. Een gezond bodemleven is een voorwaarde voor gezonde gewassen en dat vraagstuk is actueel gezien alle discussies over het gebruik van allerlei voedingsstoffen in de landbouw, die weliswaar de productie verhogen maar het bodemleven zodanig verarmen dat steeds opnieuw voedingsstoffen nodig zijn; letterlijk een vicieuze cirkel. Figuurlijk zijn de Hanzesteden in het kader van de IJsselbiënnale grond- en watergebonden aanwezig, want eeuwenlang werd er langs deze steden aan de IJssel handelgedreven. Doesburg is onderdeel van die verbinding. De IJsselbiënnale valt ook samen met het Hanzejaar.

De IJssel zal blijven stromen, maar de bevaarbaarheid staat onder druk. Door de aanleg in het verleden van kribben en stenen oevers alsmede door de bochtafscheidingen hebben we er een kanaal van gemaakt en toen de rivier daartegen protesteerde door buiten haar oevers te treden hebben we haar op diverse plaatsen meer ruimte gegeven. Voor de binnenvaart dreigt de IJssel echter onbevaarbaar te worden door de wisselende waterstanden en de steeds groter wordende vrachtschepen. Zo wordt de IJssel ook onderwerp van de klimaatdiscussie, want er moet hier enerzijds een evenwicht gezocht worden in de belangen van de beroepsvaart en de recreatievaart en anderzijds van de natuur en landbouw die lijden bij een laag grondwaterpeil. Bij laagwater moet het waterpeil omhoog en bij hoogwater omlaag en bij de huidige klimaatontwikkelingen is dat de volgende uitdaging voor de mensheid om de natuur haar wil op te leggen.

De IJssel zal overleven, wellicht evenals oude turnhal in Ellecom. Beide zijn aangetast door het menselijk handelen, maar door de gerestaureerde maar desondanks enigszins vervallen hal tot kunsthal van de IJsselbiënnale om te vormen is er weer een verbinding tot stand gekomen. Ze staan symbool voor grondtonen en de turnhal is nu een nevengeul. Onze natuur is als een gekanaliseerde rivier en de kunst van de IJsselbiënnale is er niet alleen een van creëren, maar ook van repareren.

Desiderius Antidotum