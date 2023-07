Business & Shopping: Uitvaartverzorger Ben Roelofs neemt na 37 jaar afscheid van Monuta

DIEREN – Afscheid nemen hoort bij het leven, bij een overlijden of wanneer je met pensioen gaat. Uitvaartverzorger Ben Roelofs verzorgde jarenlang uitvaarten. Nu neemt hij afscheid van deze baan die hem veel heeft gebracht. “Het was mooi werk. Op mijn afscheid wil ik daarom met een goed gevoel terugkijken. Zo regelde ik het ook bij een uitvaart. Want goed afscheid nemen helpt nabestaanden de toekomst beter tegemoet te treden.”

Ben Roelofs, uitvaartverzorger bij Monuta Dieren, gaat na 37 jaar met pensioen. Na het verzorgen van zo’n drieduizend uitvaarten, organiseert hij nu zijn eigen afscheid. “Uiteraard is mijn afscheid anders dan een afscheid van een overleden dierbare. Ik kan vooruitkijken naar wat komen gaat. Toch verzorgde ik op die manier ook uitvaarten. Als een dierbare een afscheid krijgt op een manier zoals deze het verdient, kunnen nabestaanden het beter afsluiten en zich richten op de toekomst. Belangrijk is dat de familie dit doet op hun eigen snelheid en eigen manier”, vertelt Roelofs.

37 Jaar

Deze manier van afscheid nemen is in de afgelopen 37 jaar enorm veranderd, zegt Roelofs. “In mijn beginjaren verliep een uitvaart volgens een vast draaiboek. Met een opgedekte tafel voor de koffiemaaltijd en sigaretten en bonbons erbij. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om van een uitvaart een heel persoonlijk afscheid te maken. Dit maakt het vak van uitvaartverzorger nog uitdagender.”

Ook de manier van werken is voor de uitvaartverzorger flink veranderd. “37 jaar geleden waren er nog geen computers. We schreven alles op, zorgden voor een telegram naar een familie ver weg en brachten een opzet voor een rouwadvertentie persoonlijk naar de krant. Dit kostte veel tijd. Met de komst van e-mail en mobiele telefoon kon ik die tijd besteden aan de nabestaanden. Heel fijn, want verdriet kan ik niet wegnemen, luisteren en aandacht geven wel. En dat is erg waardevol. Het vermindert de spanning en maakt dat nabestaanden kunnen nadenken over hun wensen.”

100 jaar Monuta

“Ik kwam als 32ste uitvaartverzorger in dienst bij Monuta”, weet Roelofs nog. “Ze vierden toen hun 65-jarig bestaan. Dit jaar bestaat Monuta 100 jaar. Het maakt het cirkeltje voor mij mooi rond. Ik neem afscheid van Monuta en zij gaan door. Ze biedt kwaliteit en de dienstverlening gaat ver. Monuta kan de nabestaanden echt iets geven. Gelukkig staan mijn collega uitvaartverzorgers Rowan Baank-Luiken en Sabine Jansen-Kroeze nu en in de toekomst voor u klaar. Ik ga met een goed gevoel weg en mij rest nog u allen te bedanken voor het in mij en Monuta gestelde vertrouwen. Het gaat u goed.”

Afscheid

Wie persoonlijk afscheid wil nemen van Ben, is op vrijdag 7 juli welkom op een receptie. Deze wordt gehouden van 16.30 tot 18.30 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren.

Foto: Jikke Göbel