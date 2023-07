Burgemeester roept op: doe aangifte van vernieling

GEM. BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen is boos. “Ik vind dit asociaal. Je moet van andermans spullen afblijven!”, zegt hij in reactie op de recente vernielingen bij het NS-station in Brummen. Op andere plekken worden soms fietsen gestolen of vernield of andere objecten uit de openbare ruimte stuk gemaakt. “Ik roept iedereen op aangifte te doen van eventuele diefstal en vernielingen te melden”, aldus de burgemeester.

Van Hedel begrijpt dat incidenten zoals deze zich recent weer bij het Brummense NS-station voordeden, het rechtvaardigheidsgevoel én het veiligheidsgevoel van mensen ondermijnen. “Dat begrijp ik goed. Het zijn incidenten. Vermoedelijk gepleegd door baldadige jongeren die terugkomen van een avondje stappen. Maar dat is geen excuus om de boel op stelten te zetten,” aldus de burgervader. “Als je dat doet, ben je een loser en moet je een schop onder de kont hebben!”

Van Hedel laat weten dat de gemeente opnieuw gaat kijken welke acties de gemeente kan ondernemen. “Maar het is ook goed dat ouders van de uitgaande jeugd ook aan de keukentafel het gesprek aan gaan over middelengebruik en hoe men thuis komt van een avondje stappen.”

Onderzoek

Van Hedel begrijpt dat er na nachtelijke baldadigheid en vandalisme gevraagd wordt om maatregelen. “Als het gaat om het NS-station in Brummen is er in het verleden al gezorgd voor goede verlichting en een kwaliteitsimpuls van de fietsenstalling. Waar mogelijk laten we de politie in de nachtelijke uren van het weekend extra toezicht houden. Maar helaas gebeuren deze incidenten vaak als er niemand in de buurt is.” Cameratoezicht is volgens Van Hedel niet eenvoudig te realiseren binnen de landelijke wetgeving. “Dat heeft te maken met privacy en de aard van het misdrijf. Ook is het zo dat het terrein, waaronder de fietsenstalling, eigendom is van de ProRail/NS. We gaan opnieuw kijken wat we op dit gebied wellicht toch kunnen realiseren. En tot het zover is, gaan we extra posten in de omgeving. Want deze gasten moeten we toch op heterdaad betrappen en confronteren met hun dwaze gedrag.”

Voorkomen

Belangrijk is dat iedereen die een fiets stalt op een openbare plek, dit verstandig doet. Sluit een fiets af met een goed slot, liefst ook met het frame bevestigd aan het fietsenrek. En maak gebruik van de aanwezige fietscassettes, luidt het advies. Een andere tip is om postcode en huisnummer in het frame te graveren. Is er toch sprake van vernieling of diefstal, dan adviseert Van Hedel om altijd aangifte te doen. “En ook als je iets verdachts ziet, bel altijd direct de politie. Dat verhoogt de kans om daders aan te houden.”

Het standaardnummer om te bellen is 0900-8844. Zijn daders van de vernieling nog in de buurt of moet de politie om andere reden snel ter plaatse komen? Bel dan 112. Aangifte doen kan eenvoudig via politie.nl of op afspraak.