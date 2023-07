Brummense Buitenbios draait ‘The worst person in the world’

BRUMMEN – Donderdag 6 juli is de Brummense Buitenbios weer geopend. Het negentiende seizoen gaat van start met het komische romantische drama ‘The worst person in the world’.

Wanneer Julie 30 wordt, heeft ze het gevoel dat haar leven stilstaat. Ze lijkt alles mee te hebben, maar wordt maar niet gelukkig. Niet van haar werk, en ook niet in de liefde. Haar vrienden krijgen kinderen en zijn gelukkig en haar relatie met de oudere, succesvolle striptekenaar Aksel is stabiel. Toch vraagt Julie zich af of dit alles is wat het leven te bieden heeft. Ze begint zich steeds meer de slechtste persoon op aarde te voelen. Als ze de jongere en knappe Eivind ontmoet, gooit Julie het over een andere boeg in de hoop antwoorden te vinden over de liefde, haar carrière en het leven.

De film wordt vertoond op een groot scherm op het grasveld tussen basisschool Het P@rk en het dierenpark ‘t Goor in Brummen. Bezoekers nemen zelf klapstoelen, dekens of matjes mee om op te zitten. Er is geen verkoop van drank en versnaperingen, maar iedereen mag zelf iets meenemen. De film begint om 21.45 uur. De entree bedraagt 5 euro.

Om na te gaan of de film doorgaat, in verband met mogelijk slecht weer, kunnen bezoekers op donderdag 6 juli bellen met 06-23380958 of kijken op brummensebuitenbios.nl. Hier is ook een trailer van de film te bekijken.